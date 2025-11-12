HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh vụ sạt lở núi kinh hoàng, cuốn phăng 6 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng

Bài, ảnh, clip: TRẦN THƯỜNG

(NLĐO) – Sạt lở núi kinh hoàng ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng làm sập 6 ngôi nhà, khiến 1 người bị thương, người dân lâm cảnh cơ hàn.

Ngày 11-11, sau nhiều giờ vượt qua những đoạn đường chia cắt, sạt lở, chúng tôi mới tiếp cận được thôn 1 (xã Phước Thành, TP Đà Nẵng) – nơi xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng vào ngày 2-11 khiến một người bị vùi lấp, bị thương nặng. Dù sự việc đã trôi qua gần 10 ngày, khung cảnh tan hoang vẫn bao trùm cả khu vực.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 1.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 2.

Sạt lở núi làm sập 6 ngôi nhà ở thôn 1, xã Phước Thành, TP Đà Nẵng

Sạt lở núi kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng

Tại hiện trường, đất đá từ quả đồi đã tràn xuống mặt đường và cuốn phăng 6 ngôi nhà ven tuyến ĐH.PS. Tài sản của người dân bị vùi lấp, hư hỏng; nhiều vật dụng sinh hoạt nằm ngổn ngang trong đống đổ nát. Từ bên dưới lớp đất đá, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên do xác gia súc, gia cầm bị chôn vùi nhiều ngày.

Nhặt lại từng món đồ còn sót, ông Hồ Văn Phong (46 tuổi, trú thôn 1) gắng giấu nỗi bàng hoàng. Ông kể, vợ chồng ông vừa vay ngân hàng 70 triệu đồng dựng căn nhà mới, ở chưa đầy một tháng thì xảy ra sạt lở. Tất cả bị cuốn trôi, gia đình trắng tay. Giờ đây, vợ chồng ông cùng hai con phải sang ở nhờ nhà người thân.

Ông Phong nghẹn giọng nói: “Giờ không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng. Sợ nhất là không trả nổi…”. Nỗi lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt của người đàn ông vừa mất nhà, mất tất cả.

Ông A Lăng Ngọc, Phó trưởng phụ trách Phòng Kinh tế xã Phước Thành, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 13 giờ ngày 2-11. Rất may, toàn bộ 16 hộ dân (gần 60 nhân khẩu) khu vực này đã được di dời từ ngày 26-10, sau khi địa phương chủ động rà soát và cảnh báo nguy cơ mưa lớn kéo dài.

Tuy nhiên, trong ngày xảy ra sạt lở, ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) trở về nhà để kiểm tra sau nhiều ngày đi vắng và không may gặp nạn. Ngay khi xã nhận tin báo, lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt trong vòng 10 phút. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân, dân quân thường trực và công an xã, nạn nhân được đưa ra khỏi lớp đất đá sau gần một giờ bị vùi lấp.

Sau khi sơ cứu tại trạm y tế, vì sức khỏe không ổn định, lực lượng chức năng đã mở đường đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bắc Quảng Nam điều trị. Rất may, ông Bưởng đã qua cơn nguy kịch.

Không thể an tâm sống dưới chân núi lở ở Đà Nẵng

Theo ông Ngọc, nếu địa phương không chủ động di dời từ trước hoặc buông lỏng công tác phòng chống thiên tai, gần 20 người sống trong 6 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp có thể “lành ít dữ nhiều”. Hiện nay, 6 hộ dân có nhà bị sạt lở được xã bố trí ở tại nhà tránh bão lũ của xã và ở xen ghép tại nhà người thân.

Clip: Ông A Lăng Ngọc, Phó trưởng phụ trách Phòng Kinh tế xã Phước Thành, nói về vụ sạt lở núi hôm 2-11

Ông Ngọc cho rằng cần sớm dựng lại nhà để người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn nhất là mặt bằng bố trí tái định cư trên địa bàn xã rất khó tìm.

Toàn xã Phước Thành – gồm các xã cũ Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc – hiện có hơn 100 hộ dân cần nơi ở mới an toàn. Dù xã đã khảo sát và lựa chọn được một số vị trí có thể bố trí 100-120 hộ dân, nhưng việc tìm mặt bằng rất khó khăn do địa hình đồi núi dốc.

Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho một khu tái định cư cơ bản (san nền, điện, đường…) lên tới 40-50 tỉ đồng – vượt xa khả năng ngân sách của xã. Vì vậy, địa phương đã báo cáo và đề nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm, hỗ trợ sớm để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Ngọc khẳng định sau mùa thiên tai năm 2025, quan điểm của xã là khu vực sạt lở này - với 20 hộ, gần 60 nhân khẩu tuyệt đối không thể tiếp tục sinh sống. Việc bố trí nơi ở mới là bắt buộc. Người dân không thể tiếp tục đối mặt thêm một mùa mưa bão nào nữa.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 3.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 4.

Quả đồi từ trên cao sạt trượt, làm sập 6 nhà dân ở thôn 1, xã Phước Thành

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 5.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 6.

Vụ sạt lở xảy ra khi chính quyền đã chủ động di dời dân, nếu không hậu quả khó lường

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 7.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 8.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 9.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 10.

Nhà dân bị sạt lở tan hoang, tài sản bị vùi lấp

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 11.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 12.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 13.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 14.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 15.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 16.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 17.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 18.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 19.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 20.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 21.

Khung cảnh tan hoang

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 22.

6 hộ dân mất nhà phải ở tạm nhà tránh bão hoặc đi ở nhờ nhà người thân

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 23.

Ông Hồ Văn Phong ánh mắt thất thần

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 24.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 25.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 26.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 27.

Sạt lở núi ở Đà Nẵng khiến 6 nhà sập , người dân lo sợ nợ ngân hàng - Ảnh 28.

Chiếc áo của con trai ông Phong và những thứ còn sót lại

