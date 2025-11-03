HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh xe máy treo lên trần nhà, hơn 100 hộ dân buộc phải rời nhà khẩn cấp

B.Vân

(NLĐO) - Sáng 3-11, mưa lớn kéo dài từ đêm 2-11 khiến khu dân cư trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh bị ngập nặng

Theo ông Nguyễn Bé, Tổ trưởng tổ dân phố 37, từ khoảng 5 giờ sáng, nước mưa dâng nhanh, tràn vào nhà dân.

Ông Bé cùng các lực lượng tại chỗ đã lập tức thổi còi, gõ cửa từng nhà để thông báo và hướng dẫn người dân sơ tán. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 100 hộ dân trong tổ bị ngập sâu hơn 1 mét, buộc phải rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ sơ tán người dân khu vực Mẹ Suốt

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 2.

Hàng trăm người phải sơ tán do ngập sâu hơn 1m

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa xuồng xuống khu dân cư để hỗ trợ sơ tán

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 4.

Tại tổ dân phố 37, khoảng hơn 100 hộ bị ngập sâu

Nhận được thông tin, lực lượng quân đội và công an phường Hòa Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời, đồng thời giúp kê cao tài sản, đồ đạc.

Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, khi mưa bắt đầu ngớt, nước rút dần, tình hình ngập úng tạm thời được kiểm soát.

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 5.

Phường Hòa Khánh chốt chặn, ngăn không cho người dân vào khu ngập sâu

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Bé, tổ trưởng dân phố 37 phát áo phao cho người dân

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 7.

Nhiều khu vực nước ngập sâu, chảy xiết

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 8.

Hỗ trợ đưa xe máy của người dân ra khỏi khu vực ngập

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 9.

Một chiếc xe máy ngập gần hết

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 10.

Khu dân cư Mẹ Suốt được xem là "rốn lũ" của Đà Nẵng

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 11.

Nơi đây thường xuyên xảy ra ngập sâu khi có mưa lớn kéo dài

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 12.

Một nhà dân bị ngập nặng

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 13.

Lực lượng công an phường đến từng nhà kiểm tra, nhắc nhở người dân sơ tán đến nơi an toàn

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 14.

Xe máy được treo lên để chống ngập

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 15.

Phát các suất ăn tận nhà cho các hộ dân trong sáng 3-11

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 16.

Đến hơn 9 giờ, vẫn còn nhiều nhà ở khu vực này ngập nước

Khu dân cư Mẹ Suốt - Đà Nẵng ngập nặng

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết ngay trong rạng sáng, chính quyền đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên đến các tổ dân phố dọc tuyến Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản. Phường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó nếu mưa lớn kéo dài trở lại.

Trong sáng 3-11, tại các xã phường thuộc phía Bắc và Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa cường suất lớn. Dự báo trong ngày 3-11, tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía Bắc và trung tâm thành phố. Tổng lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn 1m - Ảnh 17.

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

(NLĐO) – Giữa cơn mưa xối xả rạng sáng, người dân vùng trũng Đà Nẵng phải đập cửa tri hô nhau đưa ô tô chạy lên điểm cao để tránh ngập.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

    Thông báo