Cận cảnh xe tăng T-90S hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp

Xe tăng T-90S - dòng xe hiện đại bậc nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp - đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
"Nắm đấm thép" của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Xe tăng T-90S - đã thu hút sự chú ý của khách tham quan triển lãm. Đây cũng là dòng xe tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam được trang bị hai biến thể xe tăng T-90 gồm T-90S và phiên bản xe chỉ huy T-90SK do tập đoàn Uralvagonzavod của Nga chế tạo.
Là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Liên bang Nga và trên thế giới, T-90 nổi tiếng ở sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp.
Với trọng lượng 46,5 tấn, T-90S được trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến, giúp tăng khả năng phòng vệ khi đối phương tấn công. Với kíp xe ba người, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, T-90S khẳng định vị thế và sức mạnh vượt trội của lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.
Về tổ hợp vũ khí và hệ thống điều khiển hỏa lực, xe sở hữu pháo nòng trơn 125mm, với cơ số đạn là 40 viên, có thể bắn cả đạn pháo lẫn tên lửa chống tăng, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bằng đo xa, đảm bảo khả năng tác xạ nhanh chóng, chính xác.
Xe tăng T-90S còn được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm; Súng máy phòng không Kord cỡ nòng 12,7 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực gồm kính ngắm, quan sát của pháo thủ và trưởng xe; máy tính đường đạn, hệ thống ổn định, tổ hợp điều khiển tên lửa và thiết bị tự động bám mục tiêu.
Về hệ thống phòng vệ, xe được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, hệ thống phòng vệ thụ động. Bên cạnh đó, còn có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn.
