Thời sự

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Bài, Ảnh, Video: Minh Chiến

(NLĐO)- XCB-01 là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Việt Nam chế tạo có gì đặc biệt? Video: Minh Chiến

XCB-01 là sản phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tự chủ về vũ khí trang bị. Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao khoảng 2,1 m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ BMP-1 do Liên Xô sản xuất nhưng có cải tiến để phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, tác chiến tại Việt Nam.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Xe XCB-01 tham gia tổng hợp luyện A80. Ảnh: Minh Chiến

Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu. Bên trong, khoang chở quân có thể chứa 8 chiến sĩ cùng trang bị cá nhân, kèm theo lỗ châu mai để bắn từ trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống bảo hộ trước nguy cơ vũ khí sinh hóa và hạt nhân.

Từ bên trong xe, các chiến sĩ bộ binh có thể ngắm bắn qua hệ thống lỗ châu mai, đồng thời trang bị hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân. Động cơ diesel 300 mã lực cho phép XCB-01 đạt tốc độ tối đa khoảng 65 km/giờ trên bộ và bơi với vận tốc 7km/giờ dưới nước. Xe có thể vượt dốc 30 độ và di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau nhờ hệ thống treo tối ưu.

Ngoài cấu hình chiến đấu, phương tiện còn được lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tác chiến hiện đại như hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật và cảm biến cảnh báo chiếu xạ laser. Khi bị đối phương dùng laser chỉ thị mục tiêu, xe có thể phản ứng kịp thời để tăng khả năng sống sót.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Xe được thiết kế hai hàng ghế ngồi cho lính bộ binh, mỗi bên 4 ghế

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Đây là dòng xe do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Cán bộ tại khu trưng bày giới thiệu xe chiến đấu bộ binh cho khách tham quan

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Vị trí ngắm bắn từ bên trong xe được thiết kế phía trước 8 ghế ngồi

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Hỏa lực của xe gồm pháo 73 mm với 40 viên đạn, súng máy đồng trục 7,62 mm với 2.000 viên và súng máy 12,7 mm bố trí trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Ngoài ra, xe còn có bệ phóng gắn cố định cho 4 tên lửa chống tăng B72.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

Cánh cửa phía sau được thiết kế là nơi dự trữ nhiên liệu

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

Trang bị để sử dụng khi xe đi qua các khu vực đầm lầy

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

Một ví trị ngắm bắn trên nóc xe chiến đấu bộ binh

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 12.

Các vị trí ngắm bắn bên trong xe

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 13.

Khách tham quan hào hứng với xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất

Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(NLĐO) - Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Viettel ra mắt hàng loạt vũ khí, khí tài mới như pháo tự hành, UAV tầm xa, tổ hợp tên lửa, radar thế hệ mới…

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

VIDEO: Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm

(NLĐO) - Robot hình người hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28-8, kéo dài đến ngày 5-9.

