Cần Giờ đang viết lại bản đồ du lịch TPHCM

Từ một vùng đất ven biển nằm tách biệt với trung tâm TPHCM bởi những chuyến phà Bình Khánh, Cần Giờ đang dần hiện lên trong tầm nhìn phát triển mới của thành phố: một cực tăng trưởng kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, cho rằng khát vọng đưa Cần Giờ trở thành biểu tượng du lịch quốc tế mới hoàn toàn có cơ sở, nhờ sở hữu những lợi thế rất riêng mà ít điểm đến nào trên thế giới có được.

Theo bà Hoàng, du lịch TPHCM hiện vẫn giữ vai trò đầu tàu của cả nước khi năm 2025 đón khoảng 8,6 triệu lượt khách quốc tế, 46 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu hơn 278.000 tỉ đồng.

Dù vậy, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tìm thêm động lực tăng trưởng mới. Trong nhiều năm qua, TPHCM chủ yếu đóng vai trò cửa ngõ trung chuyển trước khi du khách tiếp tục hành trình đến miền Tây hoặc các điểm nghỉ dưỡng biển khác.

“TPHCM khó tạo tăng trưởng đột phá nếu thiếu một cực nghỉ dưỡng quy mô lớn đủ sức giữ chân du khách trong cùng một hành trình. Cần Giờ chính là mảnh ghép còn thiếu để thành phố định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí” - bà Hoàng nói.

Những siêu dự án thay đổi bộ mặt Cần Giờ

Theo bà, không nên nhìn Cần Giờ như một xã ngoại thành đơn thuần. Nơi đây có thể phát triển thành không gian nghỉ dưỡng, giải trí và sinh thái biển hoàn chỉnh, vừa bổ sung vừa đối trọng với hệ sinh thái đô thị trung tâm.

Từ góc nhìn du lịch, bà Hoàng cho rằng TPHCM đang đứng trước cơ hội chuyển dịch hình ảnh từ một đô thị du lịch truyền thống thành “siêu điểm đến” tích hợp đô thị - sông nước - biển - sinh thái - giải trí.

Điều đặc biệt của Cần Giờ nằm ở sự kết hợp hiếm hoi giữa rừng ngập mặn, biển và không gian nghỉ dưỡng ngay cạnh một siêu đô thị hơn 10 triệu dân.

“Nếu so với những điểm đến như Marina Bay hay Sentosa của Singapore, hoặc Palm Jumeirah của Dubai, Cần Giờ có lợi thế rất riêng khi sở hữu tổ hợp đa trải nghiệm gồm rừng ngập mặn, biển, nghỉ dưỡng và MICE xanh. Đây là sự kết hợp hiếm có trên thế giới” - bà Hoàng nhận định.

Theo giới chuyên gia, Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO tại Cần Giờ chính là tài sản khác biệt mà không nhiều đô thị lớn sở hữu.

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp tại Cần Giờ, đồng thời bảo đảm các tiêu chí ESG và phát triển bền vững.

Những năm gần đây, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thúc đẩy nhằm mở rộng kết nối đến khu vực này.

Trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh và tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Song song với hạ tầng đường bộ, các tuyến du lịch đường thủy từ Bến Bạch Đằng đi Cần Giờ và Vũng Tàu cũng đang được khôi phục, mở ra thêm nhiều trải nghiệm mới cho du khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, đây sẽ là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một “ốc đảo sinh thái” thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần giãn mật độ khách khỏi khu vực trung tâm và tái phân bố không gian phát triển du lịch theo hướng bền vững hơn.

Thành phố cũng xác định phát triển Cần Giờ theo hướng riêng, không trở thành “bản sao” của bất kỳ điểm đến nào khác. Định hướng trọng tâm sẽ là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và văn hóa bản địa, trên nền tảng công nghệ xanh và sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Văn Nên, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật nhận định việc phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới là bước đi mang tính chiến lược của TPHCM.

Theo ông, đây gần như là không gian phát triển quy mô lớn cuối cùng của thành phố còn nhiều dư địa để hình thành một mô hình kinh tế khác biệt.

TS Nguyễn Văn Nên cho rằng điều quan trọng là phải xác định được “hạt nhân trung tâm” cho mô hình phát triển mới này để tạo sức lan tỏa lâu dài.

Trong đó, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xem là một hạt nhân quan trọng. Khi một cảng biển quy mô lớn hình thành, hệ sinh thái logistics, thương mại quốc tế, tài chính hàng hải, kho bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng sẽ cùng phát triển theo.

Song song đó là mô hình đô thị sinh thái biển hiện đại, gắn với du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế xanh và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù.

“Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển xanh và cửa ngõ logistics quốc tế mới của TPHCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo” - TS Nguyễn Văn Nên nhận định.

Giữa nhịp phát triển nhanh của TPHCM, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội chuyển mình lớn nhất từ trước đến nay. Và nếu phát triển đúng hướng, vùng đất ven biển này có thể không chỉ là điểm đến mới của thành phố, mà còn trở thành biểu tượng du lịch sinh thái biển mới của khu vực châu Á.

Sắp diễn ra Hội thảo "Cần Giờ – Cực tăng trưởng mới của TPHCM" Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TPHCM với vị trí là đầu tàu kinh tế đang có những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Việc tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới là rất quan trọng, trong đó Cần Giờ - với vị trí chiến lược đang được đầu tư hàng loạt siêu thị án, nhất là siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise - được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM. Hội thảo sẽ tập trung phân tích vai trò của Cần Giờ như một cực tăng trưởng mới, bổ sung "mảnh ghép còn thiếu" cho du lịch TPHCM. Đối chiếu với các mô hình thành công quốc tế để làm rõ hướng đi và quan trọng, đề xuất giải pháp ở tầm TPHCM và quốc gia nhằm đưa Cần Giờ trở thành điểm đến quy mô lớn, có khả năng đón 40 triệu khách/năm.




