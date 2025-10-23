HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, đơn vị

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín

Sáng 23-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tóm tắt dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tóm tắt dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) chi quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, quy định nguyên tắc quản lý. Trên cơ sở đó, bố cục của dự án Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 4 Chương, 51 Điều (giảm 2 Chương, 10 Điều so với Luật Báo chí năm 2016).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) có 4 nhóm chính sách gồm: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí (7 vấn đề); Nâng cao chất lượng người làm báo, lãnh đạo cơ quan báo chí (5 vấn đề); Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí (4 vấn đề); Điều chỉnh hoạt động của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Dự thảo Luật tiếp tục đảm bảo quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Dự Luật cũng bổ sung quy định về mô hình hoạt động; quy định mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên không gian mạng; cơ chế chính sách để phát triển báo chí; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới. Bổ sung nguyên tắc phát triển báo chí gắn với trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp, không chạy theo thương mại hóa, bảo đảm báo chí thực hiện sứ mệnh định hướng, dẫn dắt thông tin trong xã hội.

Quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Báo chí; cơ bản nhất trí với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật. Việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành và trong công tác báo chí thời gian qua.

Cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Phạm Thắng

Về các loại hình báo chí (các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 3), Dự thảo Luật tiếp tục xác định có 4 loại hình báo chí, đồng thời, sửa đổi tên gọi thành báo chí in, báo nói, báo hình và báo chí điện tử. Ủy ban cho rằng việc thay đổi cách gọi trên cần xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm thống nhất với thuật ngữ chuyên ngành, mang tính phổ quát; đề nghị nghiên cứu sử dụng các khái niệm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và quốc tế. Có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, quy định phù hợp hơn về các loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển của các loại hình báo chí trong kỷ nguyên số.

Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (khoản 6 Điều 16), ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện". Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí" - ông Nguyễn Đắc Vinh nêu.

Về đối tượng được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí (khoản 1 Điều 17, hiện nay trong một số trường hợp, hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, viện nghiên cứu còn có những bất cập, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, Ủy ban nhất trí với cơ quan chủ trì soạn thảo về việc giao Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện đối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Đối với các nội dung liên quan đến "kinh tế báo chí", Ủy ban nhất trí với các quy định nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có thêm nguồn thu, tăng thêm nguồn lực tài chính để bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động như dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn khái niệm "kinh tế báo chí" và các quy định liên quan đến đầu tư công, cơ chế tự chủ, những quy định về nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí.

Tin liên quan

Dự thảo Luật Dân số: Sinh đủ hai con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số: Sinh đủ hai con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Dự thảo Luật Dân số quy định, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân: Đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị Luật Viên chức (sửa đổi) công nhận viên chức trong cơ quan báo chí để bảo đảm chế độ.

Khi nào "chín" có thể đề xuất cấp thẩm quyền về mô hình tập đoàn báo chí

(NLĐO) - Chủ nhiệm UBVH-XH Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề nghị tập hợp báo chí của Hà Nội, TP HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực.

Quốc hội kỳ họp thứ 10 hoạt động báo chí Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Luật Báo chí sửa đổi cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện
