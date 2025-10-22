HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân: Đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị Luật Viên chức (sửa đổi) công nhận viên chức trong cơ quan báo chí để bảo đảm chế độ.

Ngày 22-10, thảo luận tại tổ về Luật viên chức (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phượng Trân (đoàn TP HCM) đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí.

ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân: Đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị Luật Viên chức (sửa đổi) công nhận viên chức trong cơ quan báo chí. Ảnh: Văn Duẩn

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết dự thảo luật bổ sung điểm mới tại Điều 17 và 18 khi ngoài thi tuyển, xét tuyển còn cho phép tiếp nhận viên chức, tạo điều kiện để các đơn vị tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học phù hợp.

Tuy nhiên, theo đại biểu, hiện các cơ quan báo chí cũng được xếp là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhưng người lao động tại các đơn vị này vẫn chưa được công nhận là viên chức. Điều này là thiếu công bằng so với các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, trong khi báo chí cũng thực hiện chức năng công vụ đặc thù.

Chính vì vậy, đại biểu đề nghị công nhận phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên... trong các cơ quan báo chí công lập là viên chức, để họ được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thông qua xét tuyển hoặc hợp đồng đặc thù đối với nhân tài.

Theo đại biểu, do tính chất đặc thù của nghề, báo chí cần được hưởng chế độ chi trả, hỗ trợ và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bởi trong quá trình tác nghiệp, nhà báo có thể gặp rủi ro.

Đại biểu cũng đề nghị có cơ chế chuyển đổi hợp đồng lao động dài hạn thành viên chức đối với những người đã công tác ổn định (từ 5 năm trở lên) và đáp ứng tiêu chuẩn; bổ sung quy định bảo vệ viên chức khi đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do đơn vị tự chủ không còn đủ tài chính - để tránh rủi ro "đuổi việc ồ ạt" ở các đơn vị khó khăn.

ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân: Đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP HCM) phát biểu. Ảnh: Văn Duẩn

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP HCM) nêu thực tế vừa qua, có những người làm việc rất lâu năm nhưng không phải là viên chức, nên khi nghỉ việc họ không có chế độ theo Nghị định 178 (về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy), rất thiệt thòi. Do đó, đại biểu Thúy đề nghị về vị trí việc làm cần có quy định cụ thể để người lao động có thời hạn được là viên chức, bảo đảm họ không bị thiệt thòi.

Thảo luận tại tổ, nhiều ý kiến quan tâm đến quy định viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập; viên chức làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức.

ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân: Đề nghị công nhận viên chức trong cơ quan báo chí - Ảnh 3.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP HCM). Ảnh: Văn Duẩn

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nhìn nhận đây là điểm mới cần thiết nhưng dễ phát sinh xung đột lợi ích. "Tôi đề nghị quy định rõ cơ chế khai báo, phê duyệt và danh mục vị trí cấm, đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm"- ông Hà Sỹ Đồng phát biểu.

Còn đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP HCM) băn khoăn một nhân viên của bệnh viện làm kết hợp với bệnh viện tư khác đã có nguy cơ lôi kéo bệnh nhân, nếu là lãnh đạo bệnh viện thì khả năng này còn lớn hơn. Làm như vậy chắc chắn có chuyện lôi kéo bệnh nhân, thậm chí lôi kéo cán bộ. "Phải chăng, khi nghỉ hưu hãy làm việc đó. Do đó, cần cân nhắc việc xung đột lợi ích công - tư"- đại biểu nêu.

