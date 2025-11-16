Cần Thơ cảnh báo ngập sâu đến 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cần Thơ cảnh báo ngập sâu đến 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều khu vực tại TP Cần Thơ sẽ ngập sâu vào đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch sắp tới.

Ngày 16-11, thông tin từ Viện Kỹ thuật Biển, triều cường tại ĐBSCL tiếp tục dâng cao trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 25-11. Hầu hết các khu vực ven biển ĐBSCL có đỉnh triều vượt mức báo động (BĐ) I, II, III trong nhiều ngày.

Đỉnh triều cường vùng giữa ĐBSCL xấp xỉ và trên BĐ III

Tại trạm thủy văn Hòa Bình (tỉnh Đồng Tháp), trạm Đại Ngãi (TP Cần Thơ) và Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), đỉnh triều liên tục gần và vượt mức BĐ II. Riêng trạm Gành Hào (tỉnh Cà Mau) có đỉnh triều vượt các cấp báo động I, II, III .

Cần Thơ dự báo ngập sâu 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch - Ảnh 1.

Khu vực Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ngập nặng trong đợt triều cường cuối tháng 9 âm lịch vừa qua

Hiện nay, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông MêKông đổ về vẫn ở mức cao, kết hợp với đợt triều cường giữa và cuối tháng 11 có khả năng gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp. Do đó, các địa phương trong vùng cần chủ động vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, gia cố đê, kè, cống.

Trong khi đó, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thông tin, mực nước trên vùng giữa ĐBSCL có xu thế tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch, mực nước đỉnh triều ở mức cao phổ biến xấp xỉ và trên mức BĐ III từ 0,05-0,20 m.

Điển hình như tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu, đỉnh triều dự báo ở mức từ 1,84 – 2,20 m; trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) từ 1,67 – 2,13 m…

Do triều cường, nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu

Cùng ngày, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho hay mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đo được vào sáng nay là 1,97 m, trên BĐ II 0,07 m.

Cần Thơ dự báo ngập sâu 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch - Ảnh 2.

Dự báo nhiều khu vực ở TP Cần Thơ ngập sâu trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

"Đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch xuất hiện từ ngày 19 đến ngày 23-11 có mực nước cao xấp xỉ mực nước triều cường rằm tháng 8 âm lịch nhưng thấp hơn mực nước vào rằm tháng 9 âm lịch vừa qua từ 0,05 m-0,10 m" – ông Phạm Đức Đoàn thông tin.

Theo ông Đoàn, mực nước trên các sông, kênh ở TP Cần Thơ ít biến đổi trong 1-2 ngày tới, sau đó lên chậm theo triều sẽ gây ngập lụt ở những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao,... thuộc lưu vực kênh Cái Côn, kênh Xà No và một phần sông Hậu.

Đặc biệt, tại chợ Bình Thủy, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy), xã Hỏa Lựu, phường Ngã Bảy, xã Phụng Hiệp, phường Long Mỹ, phường Vị Tân, phường Vị Thanh… sẽ ngập sâu. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 10-30 cm, có nơi trên 35 cm.

Tin liên quan

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ ngày 6 đến 7-11, nhà trường điều chỉnh giờ đến lớp

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ ngày 6 đến 7-11, nhà trường điều chỉnh giờ đến lớp

(NLĐO) – Khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ, Vĩnh Long nguy cơ ngập sâu khi triều cường đạt đỉnh trong 2 ngày tới.

Triều cường ở Cần Thơ vượt báo động III, lo ngại nguy cơ ngập sâu

(NLĐO)- Ngày 3-11, Đài Khí thượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết mực nước đo được tại một số trạm thuỷ văn trên địa bàn vào sáng cùng ngày đã vượt báo động III.

VIDEO: Triều cường trong tháng 11 gây ảnh hưởng ra sao đến ĐBSCL?

(NLĐO) – Mực nước lớn nhất trong tháng 11 xuất hiện vào kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch, gây ngập úng nhiều nơi ở ĐBSCL.

Cần Thơ ngập sâu triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo