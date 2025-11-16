Cần Thơ cảnh báo ngập sâu đến 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

Ngày 16-11, thông tin từ Viện Kỹ thuật Biển, triều cường tại ĐBSCL tiếp tục dâng cao trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 25-11. Hầu hết các khu vực ven biển ĐBSCL có đỉnh triều vượt mức báo động (BĐ) I, II, III trong nhiều ngày.

Đỉnh triều cường vùng giữa ĐBSCL xấp xỉ và trên BĐ III

Tại trạm thủy văn Hòa Bình (tỉnh Đồng Tháp), trạm Đại Ngãi (TP Cần Thơ) và Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), đỉnh triều liên tục gần và vượt mức BĐ II. Riêng trạm Gành Hào (tỉnh Cà Mau) có đỉnh triều vượt các cấp báo động I, II, III .

Khu vực Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ngập nặng trong đợt triều cường cuối tháng 9 âm lịch vừa qua

Hiện nay, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông MêKông đổ về vẫn ở mức cao, kết hợp với đợt triều cường giữa và cuối tháng 11 có khả năng gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp. Do đó, các địa phương trong vùng cần chủ động vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, gia cố đê, kè, cống.

Trong khi đó, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thông tin, mực nước trên vùng giữa ĐBSCL có xu thế tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch, mực nước đỉnh triều ở mức cao phổ biến xấp xỉ và trên mức BĐ III từ 0,05-0,20 m.

Điển hình như tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu, đỉnh triều dự báo ở mức từ 1,84 – 2,20 m; trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) từ 1,67 – 2,13 m…

Do triều cường, nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu

Cùng ngày, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho hay mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đo được vào sáng nay là 1,97 m, trên BĐ II 0,07 m.

Dự báo nhiều khu vực ở TP Cần Thơ ngập sâu trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

"Đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch xuất hiện từ ngày 19 đến ngày 23-11 có mực nước cao xấp xỉ mực nước triều cường rằm tháng 8 âm lịch nhưng thấp hơn mực nước vào rằm tháng 9 âm lịch vừa qua từ 0,05 m-0,10 m" – ông Phạm Đức Đoàn thông tin.

Theo ông Đoàn, mực nước trên các sông, kênh ở TP Cần Thơ ít biến đổi trong 1-2 ngày tới, sau đó lên chậm theo triều sẽ gây ngập lụt ở những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao,... thuộc lưu vực kênh Cái Côn, kênh Xà No và một phần sông Hậu.

Đặc biệt, tại chợ Bình Thủy, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Thủy), xã Hỏa Lựu, phường Ngã Bảy, xã Phụng Hiệp, phường Long Mỹ, phường Vị Tân, phường Vị Thanh… sẽ ngập sâu. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 10-30 cm, có nơi trên 35 cm.