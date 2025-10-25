HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lý giải sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Nhiều đô thị ở ĐBSCL ngập sâu trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Liên quan việc triều cường đang diễn biến phức tạp, ngày 25-10, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết trong tuần, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) giảm nhưng mực nước tại các kênh, sông ở vùng giữa ĐBSCL phổ biến trên mức báo động III từ 0,1-0,3 m. Riêng trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long), mực nước vượt mức báo động III 0,4 m, vượt đỉnh lịch sử năm 2022 là 0,05 m.

Sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL - Ảnh 1.

Sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL - Ảnh 2.

Quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Bình Minh (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) ngập nặng trong ngày 23-10

Tại TP Cần Thơ, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cho biết mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,33 m vào 18 giờ ngày 23-10, chính thức phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27 m được ghi nhận vào năm 2022.

Trong ngày 24-10, tình hình ngập lụt vẫn tiếp diễn phức tạp khi mực nước vào lúc 19 giờ vẫn ở mức 2,3 m. Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều trong những ngày tiếp theo còn duy trì ở mức cao, kết hợp với mưa khiến tình trạng ngập càng thêm trầm trọng.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, kỳ triều cường năm nay rất bất thường. Trong khi mưa tại chỗ không nhiều, mực nước ven biển đã xuống nhưng mực nước tại các trạm thủy văn trên địa bàn vẫn còn cao, thậm chí vượt mức lịch sử.

PGS-TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong – ĐH Cần Thơ), cho rằng năm nay mực nước lũ và ngập úng cao hơn trung bình các năm trước.

Sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL - Ảnh 3.

Sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL - Ảnh 4.

Nước ngập nặng tại nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ

Tuy nhiên, số liệu quan trắc thủy văn có điều cần lưu ý: Ngày 24-10, đỉnh lũ tại trạm Tân Châu và Châu Đốc dù cao nhưng không vượt mức báo động, khi nước xuống trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận thì lại cao hơn mức lịch sử.

"Cao độ lũ khi xuống đồng bằng rồi vào các vùng đô thị lại cao bất thường. Ngoài yếu tố tự nhiên, phải kể thêm các nguyên nhân liên quan con người, như: sụt lún và nước dồn ứ do mật độ xây dựng lớn, khai thác cát, rút nước ngầm, đóng cống ngăn triều, xây đê bao…" - PGS-TS Lê Anh Tuấn nhận định.

ThS Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh Văn phòng Phòng Công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, cho rằng do biến đổi khí hậu, kết hợp với lũ thượng nguồn và nguyên nhân không thể bỏ qua là sụt lún đất đã gây ngập nặng nhiều đô thị tại ĐBSCL.

