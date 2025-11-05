Ngày 5-11, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết hiện nay lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã giảm xuống ở mức xấp xỉ và dưới mức báo động (BĐ) I.

Tại trạm Long Xuyên (tỉnh An Giang) mực nước tăng mạnh theo triều và đạt đỉnh kỳ triều cường vào ngày 7-11 ở mức 2,81 m, vượt BĐ III 0,31 m.

Dự báo nguồn nước tại vùng ĐBSCL từ ngày 5 đến ngày 14-11. Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam







Tại các trạm vùng giữa ĐBSCL, mực nước đang tăng mạnh theo triều, mực nước phổ biến từ BĐ II - BĐ III và trên BĐ III. Dự báo 10 ngày tới, mực nước tiếp tục tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch vào ngày 6 đến 7-11.

Mực nước đỉnh ở mức cao phổ biến trên mức BĐ III từ 0,1-0,3 m, riêng trạm Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đỉnh mực nước dự báo có thể vượt mức BĐ III khoảng 0,45 m.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam kiến nghị các địa phương vùng giữa ĐBSCL cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới do tác động của mưa, lũ, triều cường.

Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được dự đoán sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ, Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Triều cường gây ngập đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ vào 16 giờ 20 phút hôm nay

Tại các trạm vùng ven biển Đông, mực nước đang tăng theo triều, phổ biến từ BĐ I-BĐ II và trên BĐ II. Riêng trạm Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và trạm Cà Mau trên BĐ III.

Cùng ngày, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thông tin mực nước đo được trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2,31 m, vượt BĐ III 0,31 m.

Trong khi đó, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ) đã ra thông báo điều chỉnh giờ hoạt động nhằm tránh triều cường rằm tháng 9 âm lịch từ ngày 6 đến ngày 8-11. Theo đó, vào buổi sáng, khối 8 và 9 vào học từ 7 giờ; buổi chiều, khối 6 và 7 ra về lúc 17 giờ.



Nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm tích cực tuyên truyền đến học sinh các biện pháp an toàn khi triều cường. Học sinh cẩn thận khi đi đến trường, về nhà; bảo quản tập, sách, dụng cụ học tập tránh bị hư hỏng.