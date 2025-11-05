HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ ngày 6 đến 7-11, nhà trường điều chỉnh giờ đến lớp

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ, Vĩnh Long nguy cơ ngập sâu khi triều cường đạt đỉnh trong 2 ngày tới.

Ngày 5-11, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết hiện nay lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã giảm xuống ở mức xấp xỉ và dưới mức báo động (BĐ) I. 

Tại trạm Long Xuyên (tỉnh An Giang) mực nước tăng mạnh theo triều và đạt đỉnh kỳ triều cường vào ngày 7-11 ở mức 2,81 m, vượt BĐ III 0,31 m.

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ 6 đến 7 - 11 , nguy cơ ngập úng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ 6 đến 7 - 11 , nguy cơ ngập úng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ 6 đến 7 - 11 , nguy cơ ngập úng nghiêm trọng - Ảnh 3.

Dự báo nguồn nước tại vùng ĐBSCL từ ngày 5 đến ngày 14-11. Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam


Tại các trạm vùng giữa ĐBSCL, mực nước đang tăng mạnh theo triều, mực nước phổ biến từ BĐ II - BĐ III và trên BĐ III. Dự báo 10 ngày tới, mực nước tiếp tục tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch vào ngày 6 đến 7-11.

Mực nước đỉnh ở mức cao phổ biến trên mức BĐ III từ 0,1-0,3 m, riêng trạm Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đỉnh mực nước dự báo có thể vượt mức BĐ III khoảng 0,45 m.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam kiến nghị các địa phương vùng giữa ĐBSCL cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới do tác động của mưa, lũ, triều cường.

Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được dự đoán sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ, Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Triều cường tại ĐBSCL đạt đỉnh từ 6 đến 7 - 11 , nguy cơ ngập úng nghiêm trọng - Ảnh 4.

Triều cường gây ngập đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ vào 16 giờ 20 phút hôm nay

Tại các trạm vùng ven biển Đông, mực nước đang tăng theo triều, phổ biến từ BĐ I-BĐ II và trên BĐ II. Riêng trạm Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và trạm Cà Mau trên BĐ III.

Cùng ngày, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thông tin mực nước đo được trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2,31 m, vượt BĐ III 0,31 m. 

Trong khi đó, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ) đã ra thông báo điều chỉnh giờ hoạt động nhằm tránh triều cường rằm tháng 9 âm lịch từ ngày 6 đến ngày 8-11. Theo đó, vào buổi sáng, khối 8 và 9 vào học từ 7 giờ; buổi chiều, khối 6 và 7 ra về lúc 17 giờ.

Nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm tích cực tuyên truyền đến học sinh các biện pháp an toàn khi triều cường. Học sinh cẩn thận khi đi đến trường, về nhà; bảo quản tập, sách, dụng cụ học tập tránh bị hư hỏng.

Tin liên quan

Triều cường ở Cần Thơ vượt báo động III, lo ngại nguy cơ ngập sâu

Triều cường ở Cần Thơ vượt báo động III, lo ngại nguy cơ ngập sâu

(NLĐO)- Ngày 3-11, Đài Khí thượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết mực nước đo được tại một số trạm thuỷ văn trên địa bàn vào sáng cùng ngày đã vượt báo động III.

Lý giải sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL

(NLĐO) – Nhiều đô thị ở ĐBSCL ngập sâu trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

(NLĐO) - Triều cường ở Nam Bộ dâng cao, nhiều nơi vượt mức lịch sử trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, do những nguyên nhân khác nhau giữa các vùng

Cần Thơ ĐBSCL ngập sâu triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo