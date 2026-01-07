Cần Thơ chấn chỉnh tình trạng mất đoàn kết nội bộ ở một số bệnh viện

Ngày 7-1, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn. Tại đây, nhiều cơ sở y cho hay còn thiếu bác sĩ, dược sĩ; chế độ đãi ngộ, thu nhập chưa tương xứng khiến việc thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao. Một số bệnh viện và trung tâm y tế khu vực dần xuống cấp, nhiều thiết bị y tế trang bị đã lâu, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết ngành y tế tồn tại thực trạng mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến đơn thưa, khiếu nại, tố cáo nhiều và sở dành nhiều thời gian để xử lý việc này. Ông Cường yêu cầu trong năm nay, các bệnh viện đưa ra chỉ tiêu là trưởng khoa, trưởng phòng để mất đoàn kết nội bộ thì cuối năm xét không hoàn thành nhiệm vụ.

"Trách nhiệm đầu tiên là các khoa, phòng, chi bộ, ban giám đốc bệnh viện. Bệnh viện nào có đơn thưa, khiếu nại, tố cáo thì cuối năm giám đốc bệnh viện đó không hoàn thành nhiệm vụ" – Giám đốc Sở Y tế nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng về quan điểm lãnh đạo, phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Bà Điệp đề nghị lãnh đạo Sở Y tế phải mạnh dạn thay thế nhân lực, quản trị điều hành của bệnh viện mất đoàn kết, hoạt động không hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu từng cơ sở y tế, bệnh viện phải tự sắp xếp bên trong và xem xét khả năng hợp nhất 43 cơ sở y tế trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở Y tế và đơn vị liên quan phải nắm sát thực tế tình hình hoạt động để xây dựng cơ chế tự chủ tài chính, mua sắm trang thiết bị y tế bảo đảm hiệu quả, phù hợp.