Vợ chồng ở Cần Thơ đánh đổi cơ ngơi để thắp lửa bếp ăn 0 đồng

Giữa nhịp sống hối hả của vùng đất Tây Đô, có một bếp ăn mang tên "Tổ cơm chay miễn phí Hoa Sen" luôn đỏ lửa từ lúc 2 giờ sáng. Đó là bếp ăn từ thiện của vợ chồng ông Mạch Phú Cường (64 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Lan (59 tuổi; ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).

Theo đuổi hành trình thiện nguyện

Theo ông Cường, cách đây hơn 10 năm, khi đang có sự nghiệp kinh doanh xe máy và quán cà phê ổn định, vợ chồng ông đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng: bán hết cơ ngơi, nghỉ buôn bán để dồn toàn bộ tâm sức vào việc làm từ thiện. Với ông bà, niềm hạnh phúc không còn nằm ở những con số lợi nhuận, mà là nụ cười của những người khốn khó.

Ông Mạch Phú Cường đã dành trọn tâm sức để làm từ thiện

"Từ những chuyến đi đầu tiên, khi vợ chồng tôi mang mớ rau, mớ gạo đến những mái nhà đơn sơ và nghèo khó, lòng chúng tôi như thắt lại. Thấy nhà nào có người ốm đau, gầy yếu thì chúng tôi lại xót xa thêm. Từ đó, vợ chồng tôi cố gắng chắt chiu để hỗ trợ thuốc men. Cứ đi tới, đi lui như vậy, tình thương thì đong đầy mà băn khoăn cũng chất chồng: làm sao để sự giúp đỡ được đều đặn, ấm áp hơn?" – bà Lan tâm sự.

Đến đầu năm 2023, bà Lan gợi ý với chồng mở một bếp ăn nho nhỏ. Vậy là ý tưởng về một bếp ăn từ thiện đã hình thành từ những trăn trở và yêu thương ấy.

Đều đặn mỗi thứ Hai và thứ Ba hằng tuần, khi phố xá còn chìm trong giấc ngủ thì trong căn nhà của vợ chồng ông Cường bắt đầu ngày làm việc của hơn 20 tình nguyện viên.

Các thành viên chuẩn bị thức ăn từ rất sớm

Từ 2 giờ sáng, mọi người đã bắt đầu sơ chế, nấu nướng để kịp 7 giờ là có những suất ăn nóng hổi giao đến các bệnh viện ở trung tâm Cần Thơ. Mỗi đợt như vậy, bếp ăn trao đi khoảng 800 - 900 suất cơm chay. Thực đơn được thay đổi thường xuyên, đảm bảo đủ chất và ngon miệng để những người bệnh đang gồng mình chống chọi với nỗi đau thể xác cảm thấy được an ủi, sẻ chia.

Sức mạnh của sự đồng lòng

Hành trình thiện nguyện của vợ chồng ông Cường không hề đơn độc. Ngoài sự đồng hành của các nhà hảo tâm đóng góp gạo, rau củ và gia vị, thì 3 người con của ông chính là điểm tựa vững chắc nhất. Họ không chỉ ủng hộ về tinh thần mà còn trực tiếp góp công, góp của.

Những món ăn chay hấp dẫn được các thành viên trong tổ chuẩn bị

Con trai ông Cường còn dùng xe tải của gia đình để hỗ trợ vận chuyển cơm đến các bệnh viện. Với chi phí duy trì gần 40 triệu đồng mỗi tháng (trong đó gia đình tự lo khoảng 50%), bếp ăn của vợ chồng ông Cường đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái tại địa phương.

Bên cạnh những suất cơm ấm lòng được phát đều đặn, tấm lòng của ông Cường còn lan tỏa đến những miền đất xa xôi. Ông không ngại đường sá, thường xuyên tổ chức những hành trình thiện nguyện đến các vùng ngoại thành, hay sang tận các tỉnh bạn để trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Cơm vừa nấu xong được đưa đến các bệnh viện để trao tận tay cho người nhà và bệnh nhân

Mỗi chuyến đi có hơn 300 phần quà chất đầy tình thương, từ những ký gạo, thùng mì đến các nhu yếu phẩm. Mỗi năm, từ 3 đến 5 chuyến đi như thế được thực hiện, trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, xóa nhòa khoảng cách địa lý.

Hành trình nhân ái của ông Cường còn có sự đồng hành quý báu của những tấm lòng cùng chí hướng. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, người đã gắn bó với việc phát cơm chay từ thiện, chia sẻ: "Khi biết đến tổ cơm chay Hoa Sen do vợ chồng ông Cường sáng lập, chứng kiến những suất cơm ấm áp được trao tận tay người bệnh nghèo tại những bệnh viện lớn, tôi đã quyết định chung tay, góp cả công sức lẫn tài chính để nhân rộng thêm nhiều phần cơm ý nghĩa".

Người nhà bệnh nhân không chỉ no bụng mà còn ấm lòng với những suất cơm chay miễn phí

Và giá trị của những suất cơm ấy, thật sự không thể đong đếm. Bà Lê Thị Tuyết (60 tuổi; ngụ Vĩnh Long) bày tỏ: "Tôi đang lo điều trị bệnh cho con trai đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nên tiền bạc cạn kiệt. Những suất cơm từ thiện của ông Cường giúp mẹ con tôi qua cơn đói lòng. Tôi biết ơn những tấm lòng vàng nơi đây".

Theo Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tổ cơm chay miễn phí Hoa Sen đã trở thành một địa chỉ thân quen, đáng tin cậy với những người chăm sóc bệnh nhân. Sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm sức mạnh, khích lệ họ cùng người thân vững tin chiến đấu với bệnh tật. Mỗi suất cơm, mỗi phần quà ấy đang góp phần thắp lên ngọn lửa ấm áp của lòng nhân ái và niềm tin giữa đời thường.