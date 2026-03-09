HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Hồ Búng Xáng ở Cần Thơ cải tạo hơn 220 tỉ đồng nhưng vẫn ô nhiễm trầm trọng

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Hồ Búng Xáng – hồ điều tiết nước lớn ở TP Cần Thơ – đang rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng với lục bình, rác thải phủ kín mặt nước.

Hồ Búng Xáng – một trong những hồ lớn nằm ở khu vực nội ô TP Cần Thơ – đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm, khiến cảnh quan khu vực trung tâm trở nên nhếch nhác, đặc biệt khi khu vực này nằm sát tuyến phố ẩm thực đông khách.

CLIP: Hồ Búng Xáng ngập lục bình và rác

Hồ Búng Xáng rộng khoảng 12 ha, nằm trên địa bàn phường Tân An và phường Ninh Kiều. Công trình có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước khi mưa lớn, triều cường, góp phần giảm ngập và cân bằng môi trường cho khu dân cư trung tâm.

Tuy nhiên, ghi nhận gần đây cho thấy mặt hồ bị phủ kín bởi lục bình, xen lẫn nhiều loại rác thải trôi nổi.

Nước hồ bốc mùi hôi, gây phản cảm đối với người dân đi tập thể dục, dạo bộ quanh khu vực cũng như du khách đến tham quan. Theo người dân sống quanh hồ, tình trạng này đã kéo dài đã lâu nhưng chưa được xử lý triệt để.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 1.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 2.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 3.

Lục bình chiếm hơn 1/4 diện tích mặt hồ

"Trước đây, nước trong hồ có dòng chảy ra vào thường xuyên nên ít lục bình. Những năm gần đây, dòng nước lưu thông kém khiến lục bình sinh sôi nhanh, kết hợp với rác thải khiến môi trường ngày càng ô nhiễm" – ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ phường Tân An, phản ánh.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 4.
CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 5.
CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 6.
CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 7.
CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 8.

Rác thải cùng lục bình phủ kín mặt hồ gây mất vẻ mỹ quan

Đáng chú ý, tuyến đường ven hồ hiện hình thành phố ẩm thực với nhiều quán ăn, thu hút đông người dân và du khách. Tuy nhiên, khung cảnh lục bình dày đặc và rác thải quanh hồ làm giảm mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 9.

CLIP: Hồ Búng Xáng cải tạo 220 tỉ đồng vẫn ô nhiễm vì ngập rác và lục bình - Ảnh 10.

Người dân vớt lục bình đem về cho gà ăn

Anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ), chia sẻ: "Đây là hồ nước rất đẹp, hiếm tỉnh nào trong vùng có được hồ lớn giữa trung tâm như vậy. Thế nhưng rác, lục bình cứ phủ đầy. Không chỉ mất mỹ quan, việc nước hồ bị ứ đọng, không lưu thông còn trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi vằn sinh sôi, đe dọa bùng phát dịch sốt xuất huyết trong khu dân cư".

Dự án cải tạo hồ Búng Xáng với tổng vốn hơn 220 tỉ đồng, khởi công từ năm 2016, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục nạo vét lòng hồ, xây kè và chỉnh trang cảnh quan. Dù vậy, đến nay một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ, trong khi thời hạn dự án đã hết nhưng chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh và gia hạn.


Cần Thơ ẩm thực điều tiết nước
