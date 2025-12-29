Cần Thơ: Lý do chưa tuyên án vụ 7 cựu lãnh đạo, cán bộ bồi thường sai cho 1 phó giám đốc

Chiều 29-12, TAND TP Cần Thơ đã quyết định tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ), mà không tuyên án như thông báo vào ngày 23-12.

Thu thập thêm chứng cứ

Thời gian mở phiên tòa lại vào lúc 14 giờ ngày 5-1-2026. Lý do là tòa cần phải thu thập, bổ sung chứng cứ tài liệu mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

Các bị cáo tại toà

Tòa giải thích với các bị cáo và người bào chữa, người tham gia tố tụng, tài liệu chứng cứ HĐXX quyết định thu thập là văn bản gửi UBND TP Cần Thơ yêu cầu giải thích cách hiểu theo khoản 3, Điều 22, quyết định 26/2018.

Trong vụ án này có 7 bị cáo gồm: Trần Điền Lâm (SN 1978; nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Dương Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ), Phạm Đăng Khoa (SN 1980; nguyên Chánh Thanh tra huyện), Nguyễn Thanh Giang (SN 1968; nguyên Chủ tịch UBND huyện), Phan Việt Đức (SN 1980; nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn), Lê Hoàng Đủ (SN 1988; công chức), Lâm Sĩ Tiếng (SN 1987; nhân viên hợp đồng).

Gây thiệt hại ngân sách gần 2 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, tại huyện Long Mỹ, trong quá trình xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan trường hợp ông N.V.L (thời điểm này là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ), các bị cáo trên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Đức và Đủ dù đã phát hiện ông L. có hành vi đào ao, lắp đặt cống bọng, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc ông L. khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Vì nể nang ông L. là "sếp cũ", nên các bị can đã ký xác nhận thông tin liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Trong khi đó, bị cáo Hải đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thực trạng, tiến độ triển khai dự án, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật... Do tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra toàn diện hồ sơ, Hải đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án, trong đó có trường hợp ông L. không đúng đối tượng.

Hành vi trên của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số hơn 214,7 triệu đồng.

Với vai trò là trưởng đoàn thanh tra, trong quá trình thanh tra, bị cáo Khoa phát hiện việc làm trên của ông L. và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp ông L. không đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ ban hành kết luận thanh tra, Khoa đã không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai đối với phần đất trong phạm vi dự án và buộc ông L. nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc.

Riêng Giang, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, đã có hành vi thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L…

Hành vi trên của Khoa và Giang đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số hơn 1,6 tỉ đồng (gồm khoản tiền bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng).