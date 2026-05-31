Cần Thơ: Một cựu công chức bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng (SN 1985; ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối tượng Huỳnh Hải Đăng

Theo kết quả điều tra, Đăng là công chức địa chính thuộc UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ).

Đăng được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định.

Hậu quả, Đăng đã gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỉ đồng.