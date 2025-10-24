HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Rò rỉ điện khi triều cường dâng cao khiến 2 học sinh tử vong

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ điện tại công viên khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Sáng 24-10, Công an xã Phong Điền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng làm rõ vụ rò rỉ điện chiếu sáng dẫn đến 2 người tử vong.

Cần Thơ: Rò rỉ điện gây tử vong thương tâm cho 2 học sinh trong công viên - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao gây sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.

Nhiều người nghi bị điện giật khi đi qua vùng nước ngập

Nhiều người nghi bị điện giật khi đi qua vùng nước ngập

(NLĐO)- Mưa lớn, nước ngập, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

(NLĐO) – Tối 21-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện.

VIDEO: Triều cường chạm mức lịch sử, người dân Cần Thơ lại bì bõm lội nước

(NLĐO) – Triều cường dâng cao đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Cần Thơ ngập nặng

