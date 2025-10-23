HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

Ngày 23-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết mực nước đo được tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu vào lúc 18 giờ ngày 22-10 là 2,29 m, cao hơn mức lịch sử năm 2022 là 0,02 m.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử 2022: Nguyên nhân và diễn biến mới nhất - Ảnh 1.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử 2022: Nguyên nhân và diễn biến mới nhất - Ảnh 2.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử 2022: Nguyên nhân và diễn biến mới nhất - Ảnh 3.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử 2022: Nguyên nhân và diễn biến mới nhất - Ảnh 4.

Nhiều lực lượng ở Cần Thơ hỗ trợ người dân khỏi vùng nước ngập sâu do triều cường trong tối 22-10

Theo cơ quan trên, đợt triều cường lần này có diễn biến rất phức tạp và kéo dài. Nước bắt đầu dâng cao tại trạm thủy văn Cần Thơ, vượt báo động III từ ngày 17-10.

Cơ quan khí tượng nhận định, ban đầu, đây không phải là kỳ triều cường thông thường mà do tác động cộng hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, đẩy nước từ các cửa sông lên, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông MêKông tuy đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Các yếu tố này sau đó lại "gối đầu", kết hợp với kỳ triều cường cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch, tạo nên một đợt triều cường tổng hợp, diễn ra cực đoan và đang cao bất thường.

Triều cường Cần Thơ vượt mức lịch sử 2022: Nguyên nhân và diễn biến mới nhất - Ảnh 5.

Đỉnh triều tại Cần Thơ có khả năng tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thông tin: "Các yếu tố trên cộng hưởng với mưa lớn tại chỗ trong 2 ngày qua và đặc biệt là hệ thống đê bao ngày càng khép kín, hoàn thiện khiến không gian lan tỏa của nước bị thu hẹp, đã góp phần đẩy đỉnh triều lên cao vượt mức lịch sử. Dự báo đây là đợt triều cường cao nhất trong năm 2025".

Đỉnh triều này có khả năng tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

Cần Thơ triều cường nước ngập sông MêKông
