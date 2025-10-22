Tối 22-10, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho biết mực nước đo được tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu vào 17 giờ cùng ngày đạt mức 2,27 m - cao hơn dự báo và bằng mực nước lịch sử năm 2022.

VIDEO: Nhiều lực lượng hỗ trợ người dân qua tuyến phố ngập sâu

Mực nước dâng cao làm nhiều tuyến đường tại Cần Thơ tiếp tục ngập sâu như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh…

Trong khi đó, vào chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài gần 2 giờ tại các phường ở Cần Thơ như Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên... khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Nhiều du khách tham quan Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt tại phường Sóc Trăng đã chứng kiến nhiều xe bị chết máy ở khu vực vòng xoay tượng đài 3 cô gái.

Tại phường Phú Lợi, nhiều tuyến đường bị ngập nặng như: Nguyễn Văn Linh, Phú Lợi, Lê Hồng Phong và một đoạn của đường Trần Hưng Đạo, làm nhiều phương tiện chết máy.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các tuyến đường bị ngập:

Đường Cách Mạng Tháng Tám ngập sâu, người dân phải vất vả di chuyển

Một tuyến đường tại phường Sóc Trăng ngập do mưa lớn



