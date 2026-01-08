HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cần Thơ sắp có đại tiệc mua sắm hàng hiệu giảm giá tới 80%

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều hàng hiệu giảm giá mạnh sẽ được bán trong sự kiện "Cần Thơ Mega Sale 2026"

Ngày 8-1, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo về sự kiện khuyến mại hàng hiệu "Cần Thơ Mega Sale 2026". Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-1 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

Cần Thơ sắp có đại tiệc mua sắm hàng hiệu giảm tới 80% - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Đây là chương trình mua sắm quy mô lớn, tập trung hàng thương hiệu chính hãng thuộc nhiều ngành hàng, cam kết giảm giá thật - chất lượng thật - minh bạch khuyến mại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu, cho biết chương trình có 110 gian hàng, quy tụ hơn 500 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và nội địa, như: Lacoste, Nike, Adidas, Lining, Owen, Papka, Canifa, Jockey, Vera, Polaroid, Guess, Seiko, Kirkland, Marvis, Akemi, Blackmores, Healthycare,….

Các mức ưu đãi được áp dụng từ 10 – 80 % đối với ngành hàng từ nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ, mắt kính, trang sức, thời trang, đồ dùng gia đình, thực phẩm chức năng, thiết bị nhà bếp, trang trí phòng ngủ… cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Cần Thơ sắp có đại tiệc mua sắm hàng hiệu giảm tới 80% - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu, thông tin về sự kiện

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho hay các hàng hóa tại sự kiện đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và mức giảm giá. Đồng thời, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thương mại và hoạt động khuyến mại.

Cần Thơ sắp có đại tiệc mua sắm hàng hiệu giảm tới 80% - Ảnh 3.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho hay lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng môi trường mua sắm uy tín

"Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng môi trường mua sắm uy tín. Qua đó, người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm, lựa chọn sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi rõ ràng, đồng thời tận hưởng không khí mua sắm sôi động, văn minh và thân thiện" – ông Sơn nhấn mạnh.

người tiêu dùng quản lý thị trường hàng hiệu Cần Thơ
