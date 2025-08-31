HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành

Ngọc Vân thực hiện

(NLĐO) - Đây là lần đầu tiên ga Metro Bến Thành được "biến hình" thành điểm hẹn mua sắm – giải trí dưới lòng đất

Lần đầu tiên tại TP HCM, không gian mua sắm dưới lòng đất ngay trong ga Metro Bến Thành chính thức đi vào hoạt động, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

ĐỌC THÊM

Sự kiện nằm trong chuỗi "Khuyến mại hàng hiệu – City Sale 2025" do Sở Công Thương TP HCM tổ chức, được đánh giá là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên ga Metro Bến Thành (tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên) được "biến hình" thành điểm hẹn mua sắm – giải trí dưới lòng đất.

Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 1.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 2.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 3.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 4.

Lần đầu tiên ga Metro Bến Thành được "biến hình" thành điểm hẹn mua sắm – giải trí dưới lòng đất

City Sale năm nay quy tụ hàng loạt ngành hàng: thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng… với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Chỉ riêng nhóm thời trang đã có Nike, Adidas, Puma, Fila, Under Armour, Crocs… Trong khi mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp có Whoo, Ohui, L'Oreal, 3CE, Yves Rocher… Riêng thị trường nước hoa cao cấp ghi dấu bằng những cái tên như Gucci, Burberry, Prada, Calvin Klein, Armani, Marc Jacobs…

Không khí mua sắm rộn ràng ở nhà ga metro Bến Thành chiều 30-8

Chiều 30-8, hàng ngàn người đã đổ về ga metro để săn hàng giảm giá. Không gian dưới lòng đất nhanh chóng chật kín, rộn ràng tiếng nhạc, tiếng rao khuyến mãi. Nhiều bạn trẻ cho biết vừa muốn trải nghiệm không gian metro hiện đại, vừa tranh thủ "săn deal" hàng hiệu. Các gia đình cũng chọn nơi đây làm điểm vui chơi – mua sắm trong dịp nghỉ lễ.

Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 5.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 6.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 7.

Nhiều người dân tham quan, mua sắm tại ga metro Bến Thành

Ông Phạm Văn Bắc (phường Thới Hòa) cho rằng: "Mô hình này rất hợp lý khi kết hợp được vui chơi và mua sắm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa thuận tiện cho người dân".

Từ phía doanh nghiệp, bà Lê Thục Uyên – quản lý cửa hàng PNJ Saigon Center – chia sẻ: "Ngay từ ngày khai mạc, khách đã rất đông. Những chương trình đồng giá, giảm sâu luôn tạo hiệu ứng tốt. Nếu mô hình này được duy trì thường xuyên ở các ga metro, chắc chắn sẽ tăng sức hút mua sắm hiện đại".

Người dân cũng kỳ vọng mô hình được nhân rộng. Bà Lê Thúy Hường (54 tuổi, phường Gia Định) nhận xét: "Hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý. Nếu nhiều ga metro khác cũng có hoạt động thế này, người dân sẽ hưởng ứng nhiệt tình".

Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 8.

Các quầy kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa được nhiều khách hàng quan tâm

Không chỉ ga Metro Bến Thành, chuỗi siêu sale hàng hiệu còn diễn ra tại Parc Mall, Diamond Plaza, SC VivoCity và Mega Mall Thảo Điền. 

Với việc kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2-9, City Sale 2025 được kỳ vọng sẽ hút đông đảo người dân, du khách, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại – dịch vụ tại TP HCM, đồng thời mở ra hướng khai thác mới cho hệ thống metro trong tương lai.

Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 9.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 10.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 11.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 12.
Chen chân xuống lòng đất, săn sale hàng hiệu ở ga Metro Bến Thành- Ảnh 13.

Du khách nước ngoài, hành khách đi metro cũng hào hứng mua sắm tại sự kiện mua sắm

