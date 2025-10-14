Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ngày 14-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 3-10, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Quá trình công tác của ông Trương Cảnh Tuyên

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Vào ngày 10-2, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ngày 20-2, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 1-7, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025.