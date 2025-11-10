Ngày 10-11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác đã khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Do nhiều khu vực dọc tuyến đường đang ngập do triều cường nên đoàn phải lội nước vào nhà các hộ dân nhường đất cho dự án để thăm hỏi.

Ông Trương Cảnh Tuyên (áo xanh, mang kính), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác lội nước vào nhà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư), dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 5.556 tỉ đồng.

Dự án khởi công ngày 22-9, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Hiện công tác thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm hoàn thành đạt 100%.

Chủ đầu tư đề xuất UBND TP Cần Thơ sớm có chủ trương phương án thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dứt điểm đối với 217 trường hợp bị ảnh hưởng trước đây.

Đối với 867 trường hợp bị ảnh hưởng mới, còn 468 trường hợp chưa phê duyệt, chủ đầu tư đề xuất Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND các phường và đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Ông Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi một số hộ dân

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh dự án rất quan trọng và ý nghĩa đối với thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo dân sinh trong khu vực.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn để triển khai dự án này

"Các đơn vị liên quan phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn về cơ sở hạ tầng, các nhà thầu cần tập trung chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực để triển khai dự án này. Đây là yêu cầu hết sức bức thiết đối với người dân" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo.