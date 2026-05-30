Cần Thơ: Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, trong đó có thai phụ

Ngày 30-5, lực lượng chức năng tại TP Cần Thơ đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tránh phường Mỹ Xuyên làm 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ cùng ngày. Tại hiện trường, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa rõ danh tính tài xế) nằm xoay đầu ra quá nửa làn đường về hướng Cà Mau đi TP Cần Thơ. Phía trước có 3 xe gắn máy bị hư hỏng nặng, một chiếc văng xa cách đầu xe khách khoảng 20 m.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ là bà S.T.H.N (39 tuổi; ngụ xã Gia Hoà, TP Cần Thơ). Theo người nhà bà N., sáng nay, nạn nhân đi làm tại khu công nghiệp ở xã An Ninh, gần đến nơi làm thì bị tai nạn. Bà N. có 3 con nhỏ và đang mang thai được 7 tháng.

Nạn nhân còn lại nằm gần bánh sau của xe khách được xác định là nam giới, chưa rõ danh tính. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

