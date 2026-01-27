HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cần Thơ thông tin về vạch mắt võng trên đường khiến người dân thắc mắc

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Vạch mắt võng đang được triển khai tại các nút giao trọng điểm ở Cần Thơ nhằm giảm ùn tắc. Người vi phạm có thể bị phạt đến 600.000 đồng

Những ngày qua, tại một số nút giao trong trung tâm TP Cần Thơ xuất hiện vạch dạng ô chữ nhật có các đường chéo đan xen bên trong màu vàng. Nhiều người dân lưu thông qua đây lấy làm lạ vì hiếm khi thấy vạch này và không biết ý nghĩa của vạch là gì?

Cần Thơ thông tin về vạch mắt võng khiến người dân thắc mắc - Ảnh 1.

Vạch mắt võng xuất hiện tại nhiều nút giao trong trung tâm TP Cần Thơ làm nhiều người thắc mắc

Ngày 27-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đã có thông báo về vụ việc. Theo đó, vạch như trên được gọi là "vạch kẻ mắt võng" (gọi tắt là vạch mắt võng) với ý nghĩa báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc.

Những vị trí được bố trí tại nút giao thông quan trọng, khu vực rẽ phải liên tục, điểm đen tai nạn, hoặc trước cổng trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính.

Mục đích kẻ vạch này nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, an toàn giao thông tại các tuyến đường phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tổ chức lại giao thông tại các nút giao trọng tâm theo hướng khoa học, hợp lý. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Cần Thơ thông tin về vạch mắt võng khiến người dân thắc mắc - Ảnh 2.

Dừng, đỗ xe trên vạch mắt võng có thể bị xử phạt đến 600.000 đồng đối với ô tô

Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, hành vi dừng, đỗ xe trên vạch mắt võng bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe". Cụ thể:

Ô tô và các loại xe tương tự: Phạt từ 400.000-600.000 đồng.

Mô tô, xe gắn máy: Phạt từ 200.000-400.000 đồng.

Xe đạp, xe thô sơ: Phạt từ 100.000-200.000 đồng.

Trường hợp gây tai nạn giao thông, tùy theo mức độ thiệt hại, người điều khiển phương tiện có thể bị tước giấy phép lái xe hoặc xử lý hình sự.

Ban ATGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực có vạch mắt võng cần tập trung quan sát, tuân thủ vạch kẻ, biển báo và đèn tín hiệu. Tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện hoặc chờ đèn tín hiệu trong phạm vi vạch mắt võng.

Cần Thơ giảm ùn tắc tết nguyên đán vạch mắt võng
