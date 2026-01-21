Cần Thơ tổ chức học 2 buổi/ngày và mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển hài hòa đức - trí - thể - mỹ và các kỹ năng thiết yếu như STEM, AI, năng lực số và ngoại ngữ.

Kế hoạch tập trung đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Một tiết học của học sinh Cần Thơ

Theo nội dung lựa chọn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong năm học, các cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện để tổ chức tương ứng với nội dung tổ chức.

Trong đó, về đội ngũ cần bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên đối với từng cấp học, môn học và hoạt động giáo dục, nhân viên theo quy định hiện hành. Sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Điểm nhấn của kế hoạch là việc huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là mời gọi các nhóm nhân lực có chuyên môn, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong các nhà trường.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí: Đầu tư cơ sở vật chất, khối phòng học tập, nhà đa năng, thư viện, sân chơi, bãi tập, khu vực hoạt động ngoài trời,... Ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính để bổ sung cho ngành giáo dục và đào tạo, bảo đảm cơ sở vật chất trường học, sân chơi, bãi tập để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Lộ trình cụ thể cho từng cấp học như sau:

Cấp Tiểu học: Từ năm học 2025-2026, 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Mỗi ngày không quá 7 tiết (35 phút/tiết), tối thiểu 9 buổi/tuần.

Cấp THCS: Thực hiện theo lộ trình. Năm học 2025-2026: 100% cơ sở giáo dục tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 9. Từ năm học 2026-2027, ít nhất 50% các khối lớp còn lại thực hiện.

Cấp THPT: Năm học 2025-2026 có 100% cơ sở giáo dục tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 12. Từ năm học 2026-2027, ít nhất 60% các khối lớp còn lại thực hiện.

Với cấp THCS và THPT, thời khóa biểu được bố trí tối thiểu 5 ngày/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết (45 phút/tiết).