Cần Thơ tổ chức học 2 buổi/ngày và mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cần Thơ tổ chức học 2 buổi/ngày và mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – TP Cần Thơ sẽ mời gọi nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia giảng dạy trong nhà trường để bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển hài hòa đức - trí - thể - mỹ và các kỹ năng thiết yếu như STEM, AI, năng lực số và ngoại ngữ.

Kế hoạch tập trung đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Cần Thơ: Tổ chức học 2 buổi/ngày và mời nghệ sĩ tham gia giảng dạy - Ảnh 1.

Một tiết học của học sinh Cần Thơ

Theo nội dung lựa chọn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong năm học, các cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện để tổ chức tương ứng với nội dung tổ chức.

Trong đó, về đội ngũ cần bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên đối với từng cấp học, môn học và hoạt động giáo dục, nhân viên theo quy định hiện hành. Sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Điểm nhấn của kế hoạch là việc huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là mời gọi các nhóm nhân lực có chuyên môn, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong các nhà trường.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí: Đầu tư cơ sở vật chất, khối phòng học tập, nhà đa năng, thư viện, sân chơi, bãi tập, khu vực hoạt động ngoài trời,... Ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính để bổ sung cho ngành giáo dục và đào tạo, bảo đảm cơ sở vật chất trường học, sân chơi, bãi tập để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Lộ trình cụ thể cho từng cấp học như sau:

Cấp Tiểu học: Từ năm học 2025-2026, 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Mỗi ngày không quá 7 tiết (35 phút/tiết), tối thiểu 9 buổi/tuần.

Cấp THCS: Thực hiện theo lộ trình. Năm học 2025-2026: 100% cơ sở giáo dục tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 9. Từ năm học 2026-2027, ít nhất 50% các khối lớp còn lại thực hiện.

Cấp THPT: Năm học 2025-2026 có 100% cơ sở giáo dục tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 12. Từ năm học 2026-2027, ít nhất 60% các khối lớp còn lại thực hiện.

Với cấp THCS và THPT, thời khóa biểu được bố trí tối thiểu 5 ngày/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết (45 phút/tiết).

Tin liên quan

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Cần Thơ

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Cần Thơ

(NLĐO) - Học sinh tại TP Cần Thơ sẽ được nghỉ 10 ngày dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; công chức, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày liên tục

Cần Thơ hợp tác với 6 trường đại học xây dựng “thành phố đáng sống”

(NLĐO) – UBND TP Cần Thơ ký kết hợp tác với 6 trường đại học trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn

(NLĐO) - Sư phạm Lịch sử là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại ĐH Cần Thơ.

Cần Thơ học sinh 2 buổi/ngày
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo