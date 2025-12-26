HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tòa án ở Cần Thơ tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Cựu giám đốc một doanh nghiệp bị phạt 1,5 năm tù về tội đưa hối lộ. Trong khi đó, cựu trưởng phòng quản lý vận tải bị tuyên 5 năm tù về tội nhận hối lộ

Ngày 26-12, TAND Khu vực 5 – TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Sơn (SN 1977) 1 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ"; Cao Thanh Sang (SN 1972; cựu Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng trước đây) 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, Sang bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cần Thơ: Cựu trưởng phòng và giám đốc công ty lãnh án hối lộ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bị cáo Sơn (bìa phải) và Sang tại tòa

Theo cáo trạng, Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Sóc Trăng trước đây.

Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu mở rộng quy mô, số lượng phương tiện tăng nhanh, công ty nhiều lần thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, bổ sung loại hình vận tải hàng hóa và xin cấp phù hiệu xe theo quy định.

Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, hồ sơ của Công ty TNHH Sơn Phụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Do đó, việc cấp đổi giấy phép và cấp phù hiệu xe của công ty gặp nhiều khó khăn.

Đến cuối năm 2015, Sơn nhờ người giới thiệu gặp Sang. Hai bên đã thống nhất để việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu xe cho các phương tiện của công ty Sơn được thuận lợi. Mỗi phù hiệu xe được cấp, Sơn sẽ phải đưa cho Sang 500.000 đồng.

Sự việc bị phanh phui khi giữa Sơn và Sang xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Sơn làm đơn tố giác Sang. Quá trình điều tra xác định Sơn chuyển tiền 12 lần cho Sang là 236,2 triệu đồng. Trong đó, 224 triệu đồng là tiền cấp phù hiệu xe và 12,2 triệu đồng là tiền liên quan việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải.

Ngoài ra, Sơn còn cho hay từ khoảng năm 2015 đến 2023 đã chuyển tổng số tiền "đưa hối lộ" khoảng 4 tỉ đồng cho Sang. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ. Sang cũng không thừa nhận nên cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với phần tiền này.

Tin liên quan

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

(NLĐO) - Thi công bất chấp nguy hiểm tại công trình cống dưới chân cầu ở TP Cần Thơ đã khiến 1 công nhân tử vong, 3 bị cáo liên quan vừa bị tòa tuyên phạt tiền.

Sự thật vụ mất hơn nửa tỉ đồng tại công ty vàng bạc ở Cần Thơ

(NLĐO) - Nữ nhân viên tiệm vàng ở TP Cần Thơ đã đánh tráo vàng thật thành bạc xi mạ để chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Người phụ nữ đang bị Công an TP Cần Thơ truy tìm được bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

(NLĐO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện một đối tượng đang bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm.

Cần Thơ nhận hối lộ phù hiệu xe
