Cảng Bến Nghé: Tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực chuyên môn

Hội nghị người lao động (NLĐ) Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé năm 2025 đã diễn ra sáng 28-3. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cho biết trong năm 2024, dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tấn thông qua trước thời hạn hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tấn thông qua tăng 32.07% so với kế hoạch năm 2024, đạt 104.25% so với cùng kỳ 2023. Chỉ tiêu doanh thu ước tăng 21.92% so với kế hoạch năm, đạt 111.8% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt 101.02% so với kế hoạch năm, tăng 2.96% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng Bến Nghé luôn nâng cao năng suất xếp dỡ và hạ giá thành thông qua việc thực hiện hợp lý hóa quy trình xếp dỡ, bố trí phương tiện hợp lý

"Có được kết quả này là nhờ công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, bố trí sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, tăng năng suất lao động - hiệu quả công việc; chủ động triển khai, mở rộng, phát triển dịch vụ các loại hàng rời và các loại hình dịch vụ logistics khác mang về lợi nhuận, tăng giá trị gia tăng cho công ty và đặc biệt là tạo việc làm cho NLĐ" - ông Nguyễn Ngọc Thảo, khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, trả lời các kiến nghị của người lao động tại hội nghị

Qua thực hiện thoả ước lao động tập thể, 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động và trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Ngoài ra, công ty còn mua thêm bảo hiểm tai nạn con người cho NLĐ. 100% NLĐ được khám sức khoẻ định kỳ; NLĐ tiếp xúc môi trường có tính chất nặng nhọc độc hại, được khám sức khỏe 2 lần/năm và được nhận chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hàng tháng theo đúng quy định.

Người lao động tại Cảng Bến Nghé luôn được hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Dặc biệt, tổng số lượt NLĐ được tham gia các khoá đào tạo trong năm 2024 là 379. Năm qua, có 23 giải pháp, sáng kiến của đoàn viên Công đoàn, NLĐ được công ty công nhận và áp dụng, góp phần giảm thời gian tác nghiệp và cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn..

Trong năm 2025, ngoài tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều hành doanh nghiệp, công ty sẽ tổ chức phân công lao động làm việc phù hợp và cải tiến công tác chi trả lương theo hiệu quả của NLĐ.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập cho NLĐ; Khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi CBCNV phát huy cao nhất năng lực vào sự nghiệp chung của công ty.