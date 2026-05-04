Sức khỏe

Căng chỉ làm đẹp, cô gái phải lấy dị vật dưới da

N.Dung

(NLĐO) - Sau khi căng chỉ làm đẹp tại spa, nữ bệnh nhân gần 30 tuổi sưng đau kéo dài vùng má, phải nhập viện để xử lý dị vật và điều trị nhiễm trùng.

Nữ bệnh nhân gần 30 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (TP Hà Nội) trong tình trạng sưng đau kéo dài vùng má phải, kèm cảm giác căng tức, khó chịu. Theo bệnh nhân, triệu chứng xuất hiện khoảng một tháng sau khi thực hiện căng chỉ nâng cơ vùng má tại một cơ sở spa.

Làm đẹp bằng căng chỉ, cô gái nhập viện lấy dị vật - Ảnh 1.

Tổn thương khi nhập viện và dị vật được lấy bỏ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Dù đã dùng kháng sinh kéo dài, vùng má không cải thiện mà sưng nề ngày càng rõ. Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tổn thương viêm ở lớp hạ bì, bên trong có dị vật nghi là sợi chỉ căng.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào kèm dị vật dưới da. Các bác sĩ tiến hành chích rạch, dẫn lưu mủ và lấy bỏ các sợi chỉ. Sau 7 ngày điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch kết hợp chăm sóc tại chỗ, tình trạng sưng đau giảm rõ, bệnh nhân được xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, đây là biến chứng điển hình do làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo vô khuẩn, người thực hiện thiếu chuyên môn hoặc vật liệu không rõ nguồn gốc. Khi đó, chỉ căng trở thành dị vật gây nhiễm trùng kéo dài, khó điều trị, thậm chí để lại sẹo hoặc biến dạng khuôn mặt.

Thời gian gần đây, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn như căng chỉ nâng cơ, trẻ hóa da được nhiều người lựa chọn nhờ quảng cáo "nhanh, đẹp, không cần nghỉ dưỡng". Tuy nhiên, nếu thực hiện tại cơ sở kém chất lượng, nguy cơ biến chứng là không nhỏ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng với các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn như căng chỉ, tiêm chất làm đầy; lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm. Đồng thời, nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện.

Biến chứng sau làm đẹp tiếp tục được cảnh báo trong bối cảnh da liễu thẩm mỹ phát triển nhanh, đa dạng kỹ thuật can thiệp. 

Các xu hướng này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9, do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp Sở Y tế Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức vào tuần cuối tháng 5-2026.

Làm đẹp bằng căng chỉ, cô gái nhập viện lấy dị vật - Ảnh 2.

Chuyên gia cảnh báo kiểm soát chỉ định để hạn chế biến chứng thẩm mỹ

Sự kiện quy tụ hàng chục báo cáo khoa học trong và ngoài nước, tập trung vào xu hướng đa liệu pháp, cá thể hóa điều trị và ứng dụng công nghệ như laser, HA, botox trong trẻ hóa da, đi kèm yêu cầu kiểm soát chỉ định chặt chẽ và đảm bảo an toàn trong thực hành.

Theo các chuyên gia, bên cạnh sự phát triển của kỹ thuật, việc chuẩn hóa chuyên môn, tuân thủ quy trình và lựa chọn cơ sở đủ điều kiện là yếu tố then chốt để hạn chế biến chứng, như trường hợp bệnh nhân trên.

Làm đẹp để tự tin, tỏa sáng hơn

Làm đẹp để tự tin, tỏa sáng hơn

Làm đẹp trong xã hội hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân mà còn đòi hỏi sự hiểu biết, cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn đúng đắn nơi thực hiện thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ: Không thể làm đẹp nhanh bằng mọi giá!

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, những can thiệp y khoa đều có tác động trực tiếp đến cấu trúc cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Làm đẹp tăng nhanh, chuyên gia cảnh báo rủi ro, thiếu chuẩn hóa

(NLĐO) - Nhu cầu làm đẹp tăng nhanh, kéo theo lạm dụng kỹ thuật, sai chỉ định và biến chứng, chuyên gia cảnh báo cần chuẩn hóa để bảo đảm an toàn.

làm đẹp thẩm mỹ biến chứng thẩm mỹ lấy dị vật dị vật cấy chỉ căng chỉ
