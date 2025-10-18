Nam giới căng thẳng tâm lý có nguy cơ rối loạn cương cao gấp 3 lần

Thông tin này được TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Nam khoa Men's Health, công bố tại Hội nghị khoa học toàn quốc 2025 - Hội Y học giới tính Việt Nam với chủ đề "Kết nối tri thức, nâng tầm y học giới tính Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập", ngày 18-10.

Sức khỏe tinh thần và sức khỏe tình dục nam giới có mối quan hệ hai chiều chặt chẽ.

TS-BS Trà Anh Duy cho biết sức khỏe tinh thần và sức khỏe tình dục nam giới có mối quan hệ hai chiều chặt chẽ. Tinh thần ổn định, cảm xúc tích cực giúp hệ trục hạ đồi – tuyến yên – tinh hoàn hoạt động hiệu quả, duy trì nồng độ testosterone, tăng cường ham muốn và chức năng sinh lý. Ngược lại, stress, lo âu và trầm cảm có thể gây co mạch, giảm lưu lượng máu đến dương vật và ức chế sản xuất hormone sinh dục.

"Nghiên cứu cho thấy nam giới bị rối loạn tâm lý có nguy cơ rối loạn cương cao gấp 2–3 lần so với người bình thường. Tuy nhiên, những rối loạn này thường rơi vào "vòng xoáy tiêu cực", càng lo lắng, phong độ càng suy giảm, từ đó kéo theo mất tự tin và trầm cảm nặng hơn" - BS Duy nhấn mạnh.

BS Duy cũng cảnh báo tỉ lệ rối loạn tình dục liên quan đến yếu tố tâm lý đang gia tăng, đặc biệt ở nhóm nam giới trẻ sống trong môi trường đô thị, chịu áp lực công việc, tài chính và đời sống cá nhân.

"Không thể điều trị sức khỏe tình dục chỉ bằng thuốc hay hormone. Phải kết hợp trị liệu tâm lý, cải thiện lối sống và phục hồi tinh thần. Một người đàn ông chỉ thực sự khỏe mạnh khi cả cơ thể lẫn tâm trí đều được chăm sóc đúng cách" - BS Duy chia sẻ.

Theo PGS-TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, sức khỏe tình dục là lĩnh vực từng bị xem là nhạy cảm, khó nói, dẫn đến việc người dân ngại khám, bác sĩ cũng ngại hỏi kết quả là nhiều trường hợp bị bỏ sót, không được điều trị đúng cách.

Trước đây, y học giới tính tại Việt Nam chủ yếu phát triển ở mảng nam học, trong khi phụ nữ thường chỉ được quan tâm trong bối cảnh sinh sản. Các hướng dẫn y tế quốc gia cũng ít đề cập đến sức khỏe tình dục nữ. Điều này dẫn đến sự mất cân đối trong chăm sóc sức khỏe giới. Chính vì vậy, Hội Y học Giới tính Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn quốc gia mới với mục tiêu tiếp cận toàn diện, cân bằng giữa hai giới và tập trung vào nhu cầu thực tế của người dân.

"Thực trạng hiện nay cho thấy cả người bệnh lẫn bác sĩ đều thiếu thông tin và công cụ nhận diện các rối loạn tình dục. Nhiều người không biết nên đi khám ở đâu, trong khi hệ thống y tế chưa có chuyên khoa rõ ràng về tình dục học, đặc biệt ở tuyến cơ sở.

Hướng dẫn quốc gia lần này có các bảng kiểm giúp cả bác sĩ và người dân tự đánh giá tình trạng sức khỏe tình dục của mình. Trong khi đó, sức khỏe tình dục không chỉ là vấn đề y học mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và hạnh phúc gia đình. Việc nhận diện và điều trị đúng lúc sẽ giúp phòng ngừa nhiều hệ lụy tâm lý và xã hội lâu dài" - PGS Nguyễn Quang nhấn mạnh.