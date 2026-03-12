HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

Tin,video: Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng giảm bất chấp chiến sự ở Trung Đông chưa lắng dịu, chuyên gia ngân hàng UOB nêu lý do bất ngờ.

Cuối ngày 12-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết mua vào 183,3 triệu đồng/lượng, bán ra 186,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của Công ty SJC được giao dịch quanh 182,5 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch quanh mức 5.180 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với buổi sáng.

Dù vậy, nếu so với đỉnh mức ngắn hạn trên 5.400 USD/ounce tại thời điểm xảy ra xung đột ở Trung Đông ngày 26-2, giá vàng hiện đã giảm khá mạnh.

Chia sẻ tại buổi cập nhật kinh tế vĩ mô toàn cầu và Việt Nam ngày 12-3, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu thuộc Ngân hàng UOB Singapore, phân tích những biến động mạnh của giá vàng trong tháng 1-2026 khoảng 30% cho thấy vàng không phù hợp với vai trò truyền thống như một "tài sản phi rủi ro" và công cụ đa dạng hóa danh mục.

Bởi lẽ căng thẳng ở Trung Đông gần đây liên quan tới dầu mỏ nên khi chiến sự xảy ra, nhà đầu tư và thị trường giảm bớt sự quan tâm vào vàng. Đồng USD mạnh lên cũng thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển khỏi vàng trong ngắn hạn. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị khiến thị trường lo ngại lạm phát gia tăng, từ đó khả năng Mỹ chưa vội cắt giảm tiếp lãi suất, khiến giá vàng đi xuống.

"Khi chiến sự lắng dịu, giá vàng sẽ tăng trở lại. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vật chất vẫn rất mạnh, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ổn định" - ông Suan Teck Kin nói.

Chuyên gia của UOB nhận định về giá vàng

Ngân hàng UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng. Cụ thể, ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý III/2026; khoảng 6.000 USD/ounce trong quý I/2027.

Theo giới phân tích, diễn biến của vàng kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu đã khiến nhiều nhà quan sát thị trường bối rối. Kim loại này - vốn là một trong những tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị - đã giảm khoảng 200 USD/ounce kể từ các cuộc không kích đầu tiên 2 tuần trước. Động thái này đi ngược lại với quy luật thông thường.

Nguyên nhân theo các chuyên gia, chiến sự leo thang khiến đồng USD tăng mạnh do dòng vốn đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn, làm giảm vai trò thường thấy của vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng.

