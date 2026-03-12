HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 12-3: Đảo chiều đi xuống

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay đã sụt giảm khi nhà đầu tư bán chốt lời

Giá vàng hôm nay 12-3: Đảo chiều đi xuống - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 11-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.153 USD/ounce, giảm 71 USD so với mức cao nhất của phiên giao dịch đêm qua là 5.224 USD/ounce.

Yếu tố chính thúc đẩy đà giảm là áp lực chốt lời từ các vị thế hợp đồng tương lai ngắn hạn, kết hợp với chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng giá, tạo sức ép tiêu cực lên gái vàng hôm nay.

Đồng thời, giá dầu thô phục hồi và giao dịch quanh mức 86,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,2%, góp phần củng cố xu hướng điều chỉnh của giá vàng.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ cho thấy kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường, do đó không tạo ra biến động mạnh. CPI tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này củng cố quan điểm rằng lạm phát đang ổn định, nhưng không đủ để thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 18-3 sắp tới.

Giới phân tích nhận định đà điều chỉnh hiện tại của giá vàng được đánh giá là kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh gần đây. Thị trường theo dõi chặt chẽ diễn biến đồng USD và các tín hiệu chính sách tiền tệ sắp tới để đánh giá xu hướng tiếp theo.

Giá vàng hôm nay 12-3: Đảo chiều đi xuống - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 11-3 tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 11-3 tăng trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng hôm nay đã bật tăng trở lại khi nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn gia tăng.

Cuối ngày 10-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) – Trong ngày, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng và đang ở mức cao nhất 1 tuần qua, đồng thời tăng nhanh hơn giá vàng thế giới

Sáng 10-3, giá vàng miếng SJC tăng khi giá dầu thô rớt mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại vượt 185 triệu đồng/lượng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo