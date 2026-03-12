HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 12-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đảo chiều giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh giá bán vàng nhẫn trơn xuống còn 185,8 triệu đồng/lượng

Sáng 12-3, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 183,3 triệu đồng/lượng và bán ra 186,3 triệu đồng/lượng, giảm gần 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của công ty SJC cũng giảm 1 triệu đồng xuống 182,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đáng chú ý, Công ty PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh giá bán vàng nhẫn trơn xuống còn 185,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn các sản phẩm cùng loại của công ty SJC.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh hơn 1 triệu đồng / lượng Sáng 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 5.170 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày.

Đêm qua giá vàng vọt lên trên 5.200 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên, giá dầu thô phục hồi mạnh lên gần 98,5 USD/thùng (+7,2% so với phiên trước). Tuy nhiên, áp lực chốt lời khiến giá kim loại quý đảo chiều đi xuống.

Theo Kitco News, giá vàng giảm nhẹ vào hôm qua do áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Chỉ số USD mạnh hơn hôm nay cũng là một yếu tố tiêu cực bên ngoài thị trường đối với kim loại quý này.

Bên cạnh đó, thị trường kim loại đã nhận được báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, kết quả nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường và không gây ra tác động đáng kể nào.

Dù giá vàng hạ nhiệt nhưng giới phân tích cho rằng vàng vẫn đang là kênh thu hút dòng tiền với vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa lắng dịu.

Trả lời Kitco News, bà Laks Ganapathi, Giám đốc điều hành Unicus Research, cho rằng nhà đầu tư có thể tìm đến vàng, hàng hóa và các tài sản khác để bảo vệ danh mục đầu tư trước nguy cơ một giai đoạn suy thoái kinh tế kéo dài và diễn ra chậm rãi trên thị trường quốc tế. Vàng đang đóng vai trò kênh trú ẩn của dòng tiền khi lạm phát dai dẳng và nợ toàn cầu tiếp tục tăng.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.


