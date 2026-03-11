Sáng 11-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng lên cao nhất trong 1 tuần qua

Sáng 11-3, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá mua vào ở mức 184,2 triệu đồng/lượng và bán ra 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% do SJC niêm yết ở mức 183,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn các thương hiệu khác có giá bán ra khá cao. Trong đó, Công ty Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá bán ra cao nhất, lên tới 187,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) bán ra vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, khoảng 181,6 triệu đồng/lượng.

Tính trong hai ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng một tuần qua.

Giá vàng hôm nay tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần qua

Diễn biến tăng của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ đà đi lên của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 5.215 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tăng khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động. Giá dầu thô hiện ổn định quanh mức 88 USD/thùng, sau khi từng tăng mạnh lên gần 120 USD/thùng trong hai ngày trước đó.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng đi lên. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang dao động quanh mức 98,8 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước.

Theo giới phân tích, vàng đang thu hút dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị liên quan đến căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 165,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.



