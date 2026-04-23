Cảnh báo bệnh dại và thói quen chết người

Ngày 23-4, sau khi chủ một quán thịt cầy tử vong vì bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An và ngành thú y tiến hành điều tra, xác minh dịch tễ.

Không nên sử dụng biện pháp dân gian để lấy nọc

Cơ quan chức năng đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân từ ngày 15-4 đến nay để hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng dại và theo dõi lịch tiêm sát sao.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, UBND xã Mỹ Tịnh An đã ra văn bản thông báo yêu cầu các lò mổ và những người có giao dịch, mua bán thịt chó với bệnh nhân trong 3 tháng gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Nhiều người dân ở Cà Mau đưa chó đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại trong mùa nắng nóng. Ảnh: VÂN DU

Liên quan đến việc phòng bệnh dại, CDC tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm đến nay địa phương chưa ghi nhận trường hợp bệnh dại nào trên người. Tuy nhiên, trong năm 2025 thì tỉnh Cà Mau có 3 ca tử vong do mắc bệnh dại.

CDC tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi; không nên thả rông chó ra đường…

Người dân nếu không may bị chó, mèo cắn thì tuyệt đối không được lấy nọc bằng các biện pháp dân gian hay chữa bằng thuốc nam mà cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút.

Nếu không có xà phòng, phải rửa thật kỹ bằng nước sạch. Sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iod, không băng kín vết thương và hạn chế làm giập mô.

Ngay sau sơ cứu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời.

Thói quen nguy hiểm

Theo CDC Cần Thơ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm do vi rút gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn, cào, liếm trên da bị trầy xước (chủ yếu từ chó, mèo).

Thời gian ủ bệnh dại thông thường là từ 1-3 tháng sau phơi nhiễm, hiếm khi có trường hợp thời gian ủ bệnh ngắn dưới 9 ngày hoặc dài tới một vài năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn, vị trí của vết cắn có liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh, khoảng cách từ vết cắn đến não, số lượng virus xâm nhập.

Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi đã phát bệnh gần như tử vong 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc-xin và các biện pháp chủ động.

CDC Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và nhắc lại hằng năm; không thả rông vật nuôi, khi ra ngoài phải rọ mõm, xích giữ. Tránh tiếp xúc, đùa nghịch hoặc trêu chọc chó, mèo, đặc biệt là động vật lạ.

Ở miền Tây, nhiều người dân có thói quen cho chó con chưa mọc răng cạp vào chân tay cho… đã ngứa hoặc cho chúng liếm vào vết thương với hy vọng rằng sẽ mau lành.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo CDC tỉnh Cà Mau, nếu chó không may bị mắc bệnh dại mà người dân để chúng liếm vào vết thương thì cũng giống như bị chúng cắn. Trong nước bọt của chó nuôi lúc này có vi rút dại và sẽ truyền sang người.

Một trường hợp tiêm ngừa bệnh dại tại CDC Cần Thơ. Ảnh: CA LINH

Một bác sĩ tại CDC Cần Thơ cũng cho rằng nếu chó, mèo liếm lên người ngay vị trí có vết thương hở thì người dân cần đi tiêm phòng bệnh dại vì vi rút dại có thể xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời, nếu bị chó cắn ở những nơi như: đầu, bộ phận sinh dục… thì cần tiêm huyết thanh kháng dại.

Cách đây 2 tháng, con trai ông Lê Văn Toàn (ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) bị chó nhà cắn vào cánh tay trong lúc chơi đùa. Con chó này mới được tiêm ngừa khoảng một tuần nên ông Toàn lo lắng, vội đưa con đến CDC Cần Thơ tiêm vắc-xin phòng dại. "Mặc dù chó đã tiêm vắc-xin nhưng tôi vẫn không yên tâm, phải đưa con đi chích ngừa. Bác sĩ chỉ định cháu chích 4 mũi. Đến nay, thấy chó nuôi vẫn bình thường nên tôi mới yên tâm" - ông Toàn thông tin.



