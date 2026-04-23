HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo bệnh dại và thói quen chết người

Vân Du - Ca Linh - Tâm Quân

(NLĐO) – Nhiều người có thói quen cho chó con liếm vào vết thương với hy vọng mau lành nhưng không biết rằng đối diện nguy cơ tử vong vì bệnh dại.

Ngày 23-4, sau khi chủ một quán thịt cầy tử vong vì bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An và ngành thú y tiến hành điều tra, xác minh dịch tễ.

Không nên sử dụng biện pháp dân gian để lấy nọc

Cơ quan chức năng đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân từ ngày 15-4 đến nay để hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng dại và theo dõi lịch tiêm sát sao.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, UBND xã Mỹ Tịnh An đã ra văn bản thông báo yêu cầu các lò mổ và những người có giao dịch, mua bán thịt chó với bệnh nhân trong 3 tháng gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Cảnh báo bệnh dại và thói quen chết người - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở Cà Mau đưa chó đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại trong mùa nắng nóng. Ảnh: VÂN DU

Liên quan đến việc phòng bệnh dại, CDC tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm đến nay địa phương chưa ghi nhận trường hợp bệnh dại nào trên người. Tuy nhiên, trong năm 2025 thì tỉnh Cà Mau có 3 ca tử vong do mắc bệnh dại.

CDC tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi; không nên thả rông chó ra đường…

Người dân nếu không may bị chó, mèo cắn thì tuyệt đối không được lấy nọc bằng các biện pháp dân gian hay chữa bằng thuốc nam mà cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút.

Nếu không có xà phòng, phải rửa thật kỹ bằng nước sạch. Sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iod, không băng kín vết thương và hạn chế làm giập mô.

Ngay sau sơ cứu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời.

Thói quen nguy hiểm 

Theo CDC Cần Thơ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm do vi rút gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn, cào, liếm trên da bị trầy xước (chủ yếu từ chó, mèo).

Thời gian ủ bệnh dại thông thường là từ 1-3 tháng sau phơi nhiễm, hiếm khi có trường hợp thời gian ủ bệnh ngắn dưới 9 ngày hoặc dài tới một vài năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn, vị trí của vết cắn có liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh, khoảng cách từ vết cắn đến não, số lượng virus xâm nhập.

Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi đã phát bệnh gần như tử vong 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc-xin và các biện pháp chủ động.

CDC Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và nhắc lại hằng năm; không thả rông vật nuôi, khi ra ngoài phải rọ mõm, xích giữ. Tránh tiếp xúc, đùa nghịch hoặc trêu chọc chó, mèo, đặc biệt là động vật lạ.

Ở miền Tây, nhiều người dân có thói quen cho chó con chưa mọc răng cạp vào chân tay cho… đã ngứa hoặc cho chúng liếm vào vết thương với hy vọng rằng sẽ mau lành.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo CDC tỉnh Cà Mau, nếu chó không may bị mắc bệnh dại mà người dân để chúng liếm vào vết thương thì cũng giống như bị chúng cắn. Trong nước bọt của chó nuôi lúc này có vi rút dại và sẽ truyền sang người.

Cảnh báo bệnh dại và thói quen chết người - Ảnh 2.

Một trường hợp tiêm ngừa bệnh dại tại CDC Cần Thơ. Ảnh: CA LINH

Một bác sĩ tại CDC Cần Thơ cũng cho rằng nếu chó, mèo liếm lên người ngay vị trí có vết thương hở thì người dân cần đi tiêm phòng bệnh dại vì vi rút dại có thể xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời, nếu bị chó cắn ở những nơi như: đầu, bộ phận sinh dục… thì cần tiêm huyết thanh kháng dại.

Cách đây 2 tháng, con trai ông Lê Văn Toàn (ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) bị chó nhà cắn vào cánh tay trong lúc chơi đùa. Con chó này mới được tiêm ngừa khoảng một tuần nên ông Toàn lo lắng, vội đưa con đến CDC Cần Thơ tiêm vắc-xin phòng dại.

"Mặc dù chó đã tiêm vắc-xin nhưng tôi vẫn không yên tâm, phải đưa con đi chích ngừa. Bác sĩ chỉ định cháu chích 4 mũi. Đến nay, thấy chó nuôi vẫn bình thường nên tôi mới yên tâm" - ông Toàn thông tin.


Chuyện khó tin: Cam kết "chết thì chịu", nhất quyết không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại

(NLĐO) - Cơ quan chức năng nhiều lần vận động, hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại nhưng người đàn ông vẫn không đi, cam kết nếu chết thì tự chịu trách nhiệm!

tỉnh Đồng Tháp tỉnh cà mau Trung tâm kiểm soát bệnh tật phòng bệnh dại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo