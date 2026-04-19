Thời sự Xã hội

Cảnh báo chiêu lừa đổi thưởng bằng vé số giả

CA LINH - TÂM QUÂN

(NLĐO) - Lợi dụng sự chủ quan khi kiểm tra, kẻ gian dễ dàng qua mặt người bán bằng vé số giả giống thật đến khó tin.

Những ngày qua, sau khi một tài khoản tên L.Y chia sẻ trên Facebook về việc người bán vé số dạo đổi thưởng 7 tờ cho người trúng nhưng không ngờ những tờ vé số này lại bị cắt dán ngày tháng, nhiều người tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng lừa đảo mới này.

Theo đó, kẻ gian sử dụng những tờ vé số thật của các kỳ mở thưởng trước đó (đã hết hạn hoặc không trúng) rồi "khéo léo" cắt phần thông tin ngày tháng từ một tờ vé số khác của kỳ mở thưởng hiện tại và dán đè lên.

CLIP: Một tài khoản cảnh báo vé số trúng thưởng bị cắt dán làm giả. Nguồn: Mạng xã hội

Với kỹ thuật cắt dán "điêu luyện", những tờ vé này khi cầm trên tay mang lại cảm giác hoàn toàn bình thường, không hề bị cộm hay có vết lồi lõm. Ngay cả những người bán vé số lâu năm nếu chỉ nhìn lướt qua cũng dễ dàng bị đánh lừa và sẵn sàng bỏ tiền túi ra để đổi thưởng cho khách. 

Đáng chú ý, kẻ gian lợi dụng việc người bán thường ít khi quét mã QR hoặc chỉ nhìn vào dãy số và ngày tháng.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh tại tỉnh Vĩnh Long, cho hay ngoài thủ đoạn trên, kẻ gian còn scan vé số trúng y như thật.

"Các đối tượng này thường xuyên di chuyển bằng xe máy qua nhiều địa bàn để thực hiện trót lọt việc đổi thưởng. Mỗi tờ vé số trúng thưởng giả thường có giá trị từ 100.000- 400.000 đồng. Do giá trị không quá lớn, người bán thường chủ quan, không kiểm tra kỹ nên sẵn sàng trả tiền mặt ngay tại chỗ. Đáng chú ý, các đối tượng thường nhắm vào những người già bán vé số dạo" – ông Phú nói.

Chiêu lừa đổi vé số trúng thưởng giả khiến người bán mất tiền oan năm 2026 - Ảnh 1.

Một tờ vé số được dán ngày tháng tinh vi thành vé trúng thưởng

Để không trở thành nạn nhân, ông Phú khuyến cáo người bán vé số dạo cần đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ chất liệu giấy (vé giả thường mờ và nhạt màu hơn), soi kỹ các vị trí cắt ghép ngày tháng, quét mã QR trên tờ vé số.

Đối với các đại lý, việc trang bị máy soi chuyên dụng là cần thiết để phát hiện các loại vé scan màu. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Tăng cường quét mã QR

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đã có văn bản gửi các đại lý vé số của công ty về việc tăng cường cảnh giác đối với vé số giả mạo trúng thưởng.

Thời gian qua, công ty đã triển khai rất nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng, chống việc in ấn giả mạo vé số trúng thưởng; đồng thời với sự thận trọng, cảnh giác của hệ thống đại lý nên số lượng vé giả đổi trúng thưởng đã sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên qua theo dõi, tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ; nhất là đại lý cấp 2,3…

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn trong hoạt động kinh doanh vé số, công ty đề nghị các đại lý tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện việc quét mã QR, đối chiếu kỹ tất cả các vé số trúng thưởng…


Vào trang "Vận may đến 2026" chơi vé số, người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Tham gia cào vé số trực tuyến trên Facebook, người phụ nữ bị chiếm đoạt 1,05 tỉ đồng.

Ông lão bán vé số nghi bị thôi miên mất tiền nhận sự giúp đỡ bất ngờ

(NLĐO) - Câu chuyện ông lão bán vé số bị mất hơn 6 triệu đồng ngồi thất thần trước cửa tiệm vàng đã thu hút sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng.

(NLĐO) - Người mang đến niềm vui trúng thưởng vé số cũng chính là người đã bán trúng giải độc đắc cho nam nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở tỉnh Tây Ninh

