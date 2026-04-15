Vào trang “Vận may đến 2026” chơi vé số, người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vào trang “Vận may đến 2026” chơi vé số, người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tham gia cào vé số trực tuyến trên Facebook, người phụ nữ bị chiếm đoạt 1,05 tỉ đồng.

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thông qua hình thức "cào vé số trực tuyến" trên Facebook.

Trước đó, ngày 10-4, theo trình báo của chị N.K.H., trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, chị đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,05 tỉ đồng.

Các đối tượng đã lập tài khoản Facebook mang tên "Vận may đến 2026", thường xuyên phát livestream với nội dung cào vé số trúng thưởng để thu hút người xem. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra thông tin về những phần thưởng có giá trị lớn, tạo cảm giác người tham gia có thể dễ dàng nhận tiền thưởng.

Khi tham gia, chị H. được yêu cầu chuyển tiền để mua vé. Sau đó, các đối tượng thực hiện việc "cào vé" trên livestream và thông báo chị là người trúng thưởng số tiền lớn.

Tuy nhiên, để nhận giải, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do đóng thuế, nộp phí nhận thưởng và hoàn tất thủ tục. Tin tưởng, chị H. nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn và sau đó bị chiếm đoạt tổng cộng 1,05 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức trò chơi, trúng thưởng trực tuyến không rõ nguồn gốc. Không chuyển tiền cho các tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ thông tin; cảnh giác với mọi yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay tới công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Tin liên quan

Truy tìm cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa đảo ở Tây Ninh

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định truy tìm 1 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2025 để phục vụ điều tra

VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm

(NLĐO)- VFS Global khuyến nghị người dân Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực sớm và chỉ đặt lịch hẹn qua các kênh chính thức để tránh rủi ro lừa đảo.

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Thuế tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo