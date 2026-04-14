Ông lão bán vé số nghi bị thôi miên mất tiền nhận sự giúp đỡ bất ngờ

Ngày 14-4, mạng xã hội lan truyền câu chuyện ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - người bán vé số nghi bị "thôi miên" lấy mất túi đựng vé số bên trong có nhiều tiền - đã được nhiều người giúp đỡ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tâm cho biết trưa ngày 8-4, khi ghé một cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku chào mời khách hàng mua vé số thì có người đến vỗ vai. Không lâu sau đó ông rơi vào trạng thái mất nhận thức, đi bộ vô định trên đường.

Bán vé số được hơn 6 triệu đồng nhưng bị mất hết, ông Phạm Minh Tâm đã được nhiều người ủng hộ 24 triệu đồng

Đến khi tỉnh lại, ông Tâm phát hiện số tiền khoảng trên 6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân bên túi đựng vé số đã mất, tập vé số vẫn còn. "Đây là số tiền tôi bán vé số từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau mới được nhiều như vậy. Bị mất, tôi không còn tiền trả cho đại lý nên vô cùng hoảng loạn, thất thần" - ông Tâm kể lại và cho biết 6 triệu là số tiền lớn đối với ông khi không có gia đình, bản thân lại thường xuyên đau ốm.

Chứng kiến tình cảnh của ông Tâm, chị Kim Oanh (trú tại phường Pleiku) cùng một số người đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng giúp ông Tâm vượt qua khó khăn.

Chị Kim Oanh cho biết ban đầu chị cũng băn khoăn, lo ngại thông tin có thể không chính xác. Tuy nhiên khi thấy hình ảnh người đàn ông gầy ốm, đã lớn tuổi ngồi thất thần khiến chị không khỏi xót xa. Do đó đã quyết định kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ.

"Tôi đã già yếu, bán vé số để mưu sinh qua ngày nhưng không may bị mất tiền và được mọi người giúp đỡ. Tôi vô cùng xúc động, biết ơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người dân đã hỗ trợ, động viên" - ông Tâm nói.



