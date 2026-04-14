Thời sự

Ông lão bán vé số nghi bị thôi miên mất tiền nhận sự giúp đỡ bất ngờ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Câu chuyện ông lão bán vé số bị mất hơn 6 triệu đồng ngồi thất thần trước cửa tiệm vàng đã thu hút sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng.

Ngày 14-4, mạng xã hội lan truyền câu chuyện ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - người bán vé số nghi bị "thôi miên" lấy mất túi đựng vé số bên trong có nhiều tiền - đã được nhiều người giúp đỡ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tâm cho biết trưa ngày 8-4, khi ghé một cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku chào mời khách hàng mua vé số thì có người đến vỗ vai. Không lâu sau đó ông rơi vào trạng thái mất nhận thức, đi bộ vô định trên đường.

Ông lão bán vé số bị thôi miên mất tiền nhận sự giúp đỡ bất ngờ - Ảnh 1.

Bán vé số được hơn 6 triệu đồng nhưng bị mất hết, ông Phạm Minh Tâm đã được nhiều người ủng hộ 24 triệu đồng

Đến khi tỉnh lại, ông Tâm phát hiện số tiền khoảng trên 6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân bên túi đựng vé số đã mất, tập vé số vẫn còn. "Đây là số tiền tôi bán vé số từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau mới được nhiều như vậy. Bị mất, tôi không còn tiền trả cho đại lý nên vô cùng hoảng loạn, thất thần" - ông Tâm kể lại và cho biết 6 triệu là số tiền lớn đối với ông khi không có gia đình, bản thân lại thường xuyên đau ốm.

Chứng kiến tình cảnh của ông Tâm, chị Kim Oanh (trú tại phường Pleiku) cùng một số người đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng giúp ông Tâm vượt qua khó khăn.

Chị Kim Oanh cho biết ban đầu chị cũng băn khoăn, lo ngại thông tin có thể không chính xác. Tuy nhiên khi thấy hình ảnh người đàn ông gầy ốm, đã lớn tuổi ngồi thất thần khiến chị không khỏi xót xa. Do đó đã quyết định kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ.

"Tôi đã già yếu, bán vé số để mưu sinh qua ngày nhưng không may bị mất tiền và được mọi người giúp đỡ. Tôi vô cùng xúc động, biết ơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người dân đã hỗ trợ, động viên" - ông Tâm nói.


CLIP: Vé số Bến Tre tiếp tục gây "sốt" tại quán Sườn Muối Ớt 135 ở Tây Ninh

(NLĐO) - Người mang đến niềm vui trúng thưởng vé số cũng chính là người đã bán trúng giải độc đắc cho nam nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở tỉnh Tây Ninh

Đôi nam nữ dàn cảnh mua vé số, "ẵm" 2 xấp rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Một người bán vé số ở Tây Ninh trình báo bị đôi nam nữ giả vờ mua rồi lén lấy 60 tờ. Trước đó gần khu vực này cũng xảy ra vụ tương tự.

Mua vé số lúc chờ nhổ răng, người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng

(NLĐO) - Người đàn ông ở Tây Ninh trong lúc chờ đến lượt nhổ răng thì bước ra ngoài và gặp người bán vé số. Ông đã mua ủng hộ 4 tờ

