Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

Vào lúc 9 giờ 17 phút sáng 19-11, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục ngập lụt trên diện rộng

Theo cơ quan chức năng, mực nước trên các sông ở Gia Lai đang dâng rất nhanh, đặc biệt là sông Hà Thanh và sông Kôn. Chính quyền địa phương đề nghị người dân di chuyển ngay đến các khu vực an toàn, nhất là ở những vùng nguy hiểm thuộc huyện Tuy Phước cũ và TP Quy Nhơn cũ.

Trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Hà Thanh dao động ở mức cao. Cụ thể, lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tại trạm Vân Canh mực nước đạt 45,03 m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,47 m và thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 1,07 m; tại trạm Diêu Trì, mực nước 6,62 m, vượt mức báo động 3 là 1,12 m nhưng vẫn thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,55 m.

Trên sông Ba, lúc 7 giờ, mực nước tại trạm Ayun Pa là 157,05 m, vượt mức báo động 3 là 1,05 m; tại trạm An Khê là 405,67 m, vượt mức báo động 2 là 0,17 m.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong 24 giờ tới, ngập lụt trên diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng, ngập cục bộ tại buôn, làng, thôn, tổ dân cư và một số khu đô thị.

Người dân cần ngắt toàn bộ nguồn điện sinh hoạt để đảm bảo an toàn và thực hiện sơ tán triệt để tại những vùng trũng thấp theo kịch bản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 18-11-2025.

Nhiều khu dân cư ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị cô lập do ngập lụt nặng

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước đã bị cô lập trong nước lũ, với mực nước có nơi trên 1 m.

Tại buổi kiểm tra tình hình mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng thời, căn cứ vào diễn biến mưa lũ thực tế, cần tiếp tục rà soát, tăng cường phương tiện để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi các khu vực không an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức di dời người dân vùng ngập lụt nặng đến nơi an toàn

Theo dự báo trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở khu vực phía Đông và một số địa bàn phía Tây sẽ tiếp tục có mưa to kéo dài; cộng với lượng nước ở thượng nguồn đổ về sẽ khiến cho các khu dân cư ở vùng trũng thấp bị ngập sâu.

Tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai công tác ứng phó và cứu hộ, cứu nạn.

Gia Lai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 19-11 do mưa lũ Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng 19-11 cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn trước mưa lớn, lũ lụt và nguy cơ sạt lở. Các trường được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương trưng dụng làm nơi sơ tán dân nếu cần thiết. Phụ huynh được khuyến cáo không để học sinh di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để tránh nguy hiểm.





