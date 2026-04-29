Thời sự

Cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại Cần Thơ ngay cao điểm lễ 30-4

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) – Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, nắng nóng tại Cần Thơ có xu hướng giảm nhẹ nhưng người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ngày 29-4, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, từ ngày 30-4 đến 4-5, thời tiết trên địa bàn có nhiều biến động do ảnh hưởng của nhiễu động trên cao tại khu vực Nam Bộ kết hợp với mây đối lưu phát triển mạnh.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại Cần Thơ Trong lễ 30 - 4 và 1 - 5 năm 2026 - Ảnh 1.

Người lao động ở Cần Thơ xúc lúa mướn giữa trời nắng gay gắt

Theo dự báo, nắng nóng tại Cần Thơ có xu hướng giảm nhẹ, mây thay đổi đến nhiều mây. Mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vào trưa và chiều tối. Trong các cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và sét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33,5 – 35,5 độ C.

Về tình hình thủy văn, mực nước trên các sông, rạch sẽ lên nhanh theo triều, đạt đỉnh triều cường vào các ngày 3 và 4-5. Tuy nhiên, mực nước cao nhất tại các trạm vẫn ở mức dưới báo động I, chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với xâm nhập mặn, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ nhận định độ mặn cao nhất ngày từ ngày 27-4 đến ngày 3-5 có xu thế biến đổi mạnh. Từ ngày 27-4 đến ngày 30-4, độ mặn cao nhất ngày lên dần và đạt 14,1‰; từ ngày 30-4 đến 1-5, độ mặn cao nhất ngày giảm xuống 13,9‰; từ ngày 1 đến ngày 3-5, độ mặn cao nhất ngày lên lại ở mức 14,4 ‰. 

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết khô hanh, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và cháy rừng.

Ông Lê Công Lý được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

