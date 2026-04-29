Ông Lê Công Lý được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Sáng 29-4, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ – cho biết kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị 17 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Về công tác nhân sự, HĐND thành phố xem xét, bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cơ sở nguồn nhân sự tại chỗ, đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, lựa chọn cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Như vậy, tính đến nay, UBND TP Cần Thơ có 6 phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Văn Hoà, ông Trần Chí Hùng, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.