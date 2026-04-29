Thời sự Chính trị

Ông Lê Công Lý được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nội dung quan trọng và kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND thành phố.

Sáng 29-4, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ – cho biết kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị 17 dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

HĐND TP Cần Thơ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố 2026 - Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu khai mạc kỳ họp

Về công tác nhân sự, HĐND thành phố xem xét, bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cơ sở nguồn nhân sự tại chỗ, đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, lựa chọn cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND TP Cần Thơ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố 2026 - Ảnh 2.

Ông Đồng Văn Thanh chúc mừng ông Lê Công Lý

Như vậy, tính đến nay, UBND TP Cần Thơ có 6 phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Văn Hoà, ông Trần Chí Hùng, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trả lời nhiều vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ nhiều vấn đề về phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số...

Đông đảo người dân, du khách dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ

(NLĐO) - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP Cần Thơ được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân tham dự, khơi dậy tinh thần đoàn kết và hướng về cội nguồn.

Tin vui cho người dân Cần Thơ: Sẽ được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần

(NLĐO) - UBND TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm một lần trong giai đoạn 2026-2030.

Cần Thơ nhân sự Phó chủ tịch UBND TP
