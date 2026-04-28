Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trả lời nhiều vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm

Ngày 28-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại đây, ông Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trả lời nhiều ý kiến cử tri nêu ra.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác định là trọng tâm trong thời kỳ mới. Chất lượng lao động được nâng lên hay không là ở việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị từng địa phương phải tính toán mô hình tổ chức, mô hình phát triển trong thời kỳ mới và giải pháp kinh tế để phát triển.

Song song đó, phải tính đến những gợi ý của Trung ương gắn liền với lợi thế của TP Cần Thơ, của vùng ĐBSCL để kiến nghị với Quốc hội thông qua nghị quyết.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trả lời ý kiến cử tri

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý Cần Thơ phải tập trung rà soát, hoàn thiện phê duyệt các quy hoạch của thành phố, quy hoạch xã - phường, quy hoạch ngành, lĩnh vực; đặc biệt là gắn quy hoạch của thành phố với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của quốc gia. Các quy hoạch này phải đảm bảo tầm nhìn xa (50-100 năm); phải có tính khả thi trong dài hạn và phải kết nối thêm các hướng đi mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Riêng việc thu hút đầu tư, ông Nguyễn Duy Ngọc gợi ý Cần Thơ cần lấy những dự án lớn để làm nền tảng thu hút các dự án khác đến đầu tư tại địa phương. Ví dụ, mở được một trục đường là tạo được một không gian mới của khu vực, như vậy sẽ thu hút được các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân - lao động và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.