Cảnh báo liên tục ghi nhận bệnh nhi suy đa cơ quan

Chiều 19-10, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết trong khoảng vài tuần gần đây, Khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue có suy đa cơ quan.

Đặc biệt, mới đây, một bệnh nhi (7 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị sốt xuất huyết Dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận.

Sau 5 ngày sốt cao bệnh nhi rơi vào hôn mê

Trước đó, bệnh nhi 7 tuổi nói trên sốt cao liên tục 5 ngày kèm nôn ói và đau bụng. Cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhi được điều trị tại Khoa Sốt xuất huyết, được truyền dịch, theo dõi sát sao sức khỏe. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, đau bụng kèm tăng men gan rất nhanh, bị tổn thương gan nặng, được chuyển Khoa Hồi sức tích cực.

Một trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi sốt cao liên tục, tổn thương gan tiếp tục tăng kèm hôn mê gan, tổn thương thận cấp nên được đặt nội khí quản thở máy, điều trị suy gan thận bằng lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền thuốc N-acetyl cystein, chống phù não, truyền các chế phẩm máu.

Hội chứng thực bào máu nguy hiểm ở trẻ mắc sốt xuất huyết

Tình trạng bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao, đặc biệt ferritin tăng gần 80.000 µg/L (trong khi chỉ cần ferritin > 500 µg/L là có thể thỏa 1 tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thực bào máu). Ngay lập tức các bác sĩ hội chẩn và quyết định dùng Dexamethasone để chống viêm, điều trị hội chứng thực bào máu.

Sau 24 giờ, bệnh nhi bớt sốt và tổn thương gan tạm ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu, thay huyết tương, điều hòa miễn dịch, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận, đông máu về bình thường.

Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chú ý bệnh sốt xuất huyết Dengue. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Vì vậy, cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết ..), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.

PGS-TS-BS Phạm Văn Quang lưu ý hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy ít gặp nhưng có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng nếu sốt cao liên tục trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận, huyết học... Vì vậy, cần nghĩ tới hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời.





