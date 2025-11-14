Chiều 14-11, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát thông báo cảnh báo lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng trong những ngày tới.

Hiện mực nước các sông ở TP Đà Nẵng vẫn thấp hơn mức báo động I. Từ ngày 16 đến 20-11, lũ được dự báo lên nhanh.

Đáng chú ý, đỉnh lũ trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn có khả năng đạt mức báo động II đến báo động III, một số nơi vượt báo động III. Sông Hàn và sông Tam Kỳ cũng được dự báo lên mức báo động II - III, tiềm ẩn nguy cơ ngập diện rộng.

Khu vực hạ lưu sông Thu Bồn ngập nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Cơ quan khí tượng nhận định đợt lũ này có thể kéo dài nhiều ngày, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng ven sông, ngập úng đô thị, cùng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo dự báo, từ đêm 15 đến ngày 18-11, tại Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông mạnh.

Lượng mưa tại vùng đồng bằng phổ biến 200-400 mm; khu vực núi Tây Bắc 150-300 mm; vùng núi phía Nam 250-500 mm, nơi cao có thể vượt 700 mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và thông tin kịp thời để người dân chủ động ứng phó.