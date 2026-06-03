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Quốc tế

Cảnh báo mới nhất về hiện tượng El Niño

Huệ Bình

Hiện tượng thời tiết El Niño có đến 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng kéo dài đến tháng 11 năm nay.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) hôm 2-6 cho biết phần lớn mô hình dự báo đều nhận định hiện tượng này, vốn làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và gây xáo trộn lượng mưa ở nhiều khu vực, sẽ có cường độ ít nhất ở mức trung bình, thậm chí có thể mạnh.

Trước đó, một số nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể mạnh nhất kể từ đầu thế kỷ XXI. Tuy nhiên, WMO hiện chưa xác nhận dự báo này. Thay vào đó, WMO cho rằng nhiệt độ sẽ tăng cao bất thường ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh trong 3 tháng tới, làm tăng mạnh xác suất xảy ra mưa lớn cực đoan và hạn hán nghiêm trọng.

Cảnh báo mới nhất về hiện tượng El Niño - Ảnh 1.

Một khu vực hạn hán ở Lusitu, Zambia Ảnh: AP

Theo các nhà khoa học, El Niño thường mang đến mưa nhiều hơn cho một số khu vực ở Nam Mỹ, miền Nam nước Mỹ, Sừng châu Phi và Trung Á nhưng lại gây khô hạn tại Trung Mỹ, vùng Caribbean, một phần Nam Á... Ngoài ra, nước biển ấm lên có thể khiến bão mạnh và xuất hiện nhiều hơn ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, trong khi làm giảm khả năng hình thành bão ở Đại Tây Dương.

Liên hợp quốc đã cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho sự trở lại của El Niño cùng những hiện tượng thời tiết cực đoan nó gây ra. Theo trang The Guardian, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo El Niño sẽ làm tình trạng nóng lên toàn cầu thêm trầm trọng, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn, lan rộng hơn và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia với tốc độ nhanh hơn. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định dự báo trên là "tin xấu" đối với nguồn cung thực phẩm toàn cầu đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu hụt phân bón do xung đột Trung Đông. 

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