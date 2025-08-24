HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cảnh báo mới từ Gaza

Anh Thư

Ngày 22-8, một báo cáo an ninh lương thực mới được Liên hợp quốc (LHQ) hỗ trợ công bố cảnh báo rằng nửa triệu người ở tỉnh Gaza đang phải chịu nạn đói

Tỉnh Gaza bao gồm TP Gaza và một số thị trấn ở phía Bắc Dải Gaza. Nạn đói, bao gồm tình trạng đói kém lan rộng, cảnh cùng cực và những cái chết lẽ ra phòng ngừa được.

"Đây là một thảm họa do con người gây ra, một bản cáo trạng về đạo đức và là sự thất bại của chính nhân loại. Nạn đói không phải do thực phẩm, mà là sự sụp đổ có chủ đích của các hệ thống cần thiết cho sự sống còn của con người" - trang UN News dẫn lời Tổng Thư ký LHQ António Guterres.

Bản phân tích dựa trên Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), một hệ thống được nhiều tổ chức trên thế giới sử dụng, với giai đoạn 5 - nạn đói - là cấp cảnh báo cao nhất. Phân tích này cũng cảnh báo rằng nạn đói có thể tiếp tục lan rộng xuống các tỉnh phía Nam Dải Gaza như Khan Younis và Deir al-Balah, thậm khí là khắp vùng lãnh thổ đang hứng chịu xung đột này, nếu không có lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hạn chế về viện trợ nhân đạo.

Cảnh báo mới từ Gaza - Ảnh 1.

Người dân Dải Gaza tiếp nhận hàng viện trợ được thả xuống bằng dù ngày 7-8. Ảnh: AP

Theo AP, đây là lần đầu tiên IPC xác nhận xảy ra nạn đói ở Trung Đông và diễn ra sau nhiều tháng các nhóm cứu trợ cảnh báo việc Israel hạn chế cung cấp lương thực và các loại viện trợ khác cho Dải Gaza, cũng như cuộc tấn công quân sự của nước này, đã gây ra tình trạng đói kém nghiêm trọng đối với thường dân, đặc biệt là trẻ em.

Báo cáo IPC cũng cho biết từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, tình hình an ninh lương thực ở tỉnh Gaza đã suy thoái với tốc độ chưa từng có, nghiêm trọng nhất từ khi bắt đầu được theo dõi và phân tích. Tình hình dự kiến còn tồi tệ hơn trong thời gian tới với khoảng 1/3 dân số Dải Gaza nhiều nguy cơ phải trải qua tình trạng đói kém thảm khốc vào cuối tháng tới. Dân số dải đất này khoảng hơn 2 triệu người.

Cùng ngày, COGAT - cơ quan quân sự của Israel phụ trách vận chuyển viện trợ cho Dải Gaza - đã bác bỏ báo cáo, cho rằng phân tích này là sai sự thật và thiên vị. COGAT khẳng định đã thực hiện các bước quan trọng để tăng lượng hàng viện trợ trong những tuần gần đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phủ nhận các báo cáo liên quan đến nạn đói.

Trong khi đó, ông Guterres nhấn mạnh Israel - với vai trò là lực lượng đang chiếm đóng vùng lãnh thổ này - có nghĩa vụ bảo đảm lương thực và vật tư y tế cho người dân theo luật pháp quốc tế.

