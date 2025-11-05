HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cảnh báo mưa lớn, ngập và sạt lở bờ sông tại Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm

Ngày 5-11, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo từ hôm nay đến 19 giờ ngày 6-11, địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-110 mm, có nơi trên 110 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Cảnh báo mưa lớn và ngập úng tại Đồng Nai: Nguy cơ sạt lở bờ sông - Ảnh 1.

Một trận mưa ngập trước đó

Ước tính tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Đến ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên địa bàn tỉnh.

Đài Khí tượng thủy văn khuyến cáo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập tại các khu đô thị, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện mực nước trên sông La Ngà và hạ lưu sông Đồng Nai đang lên cao. Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước lên chậm, dưới mức báo động 2 (105,5 m). Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao đang lên, dưới mức báo động 2 (2 m).

Các khu vực như sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An có khả năng xảy ra lũ.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại các xã, phường nêu trên.

Tin liên quan

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

(NLĐO) - Sự cố rò rỉ điện tại công viên ở TP Cần Thơ khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Giao thông phía Đông TP HCM “rối loạn” trong cơn mưa, ngập

(NLĐO) - Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập, kéo theo giao thông rối loạn.

Gần 48 giờ người dân Phú Đô vật lộn trong mưa ngập sâu và cô lập

(NLĐO) - Gần 48 giờ chịu cảnh mưa ngập sâu và mênh mông nước, điện cúp, nước sạch hết, nhiều người dân ở làng Phú Đô phải đóng bè di tản, thắp nến để ăn mì tôm

Dự báo thời tiết tỉnh đồng nai triều cường mưa ngập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo