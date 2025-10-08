Giao thông phía Đông TP HCM “rối loạn” trong cơn mưa, ngập

CLIP: Giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ảnh hưởng do mưa.

Chiều tối 8-10, mưa lớn trút xuống nhiều phường, xã ở TP HCM khiến giao thông hỗn loạn, ngập sâu nhiều tuyến đường.

Ngập nước xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) lúc 19 giờ cho thấy lênh láng nước.

Đáng nói, đây là tuyến đường nhiều "ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên người dân qua đây rất lo lắng.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho biết lúc 18 giờ tối 6-10, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng (TP HCM) thì bị sập "ổ gà, ổ voi". Vụ việc khiến anh té, gãy một ngón tay. Sáng 7-10, lực lượng chức năng đã vá lại mặt đường nhưng người dân phản ánh con đường tiếp tục lồi lõm, xuất hiện "ổ gà".

Trận mưa rơi vào giờ cao điểm và kéo dài khiến giao thông ùn tắc, người dân chật vật về nhà.

Anh Lương Hoa Đông (ngụ phường Linh Xuân) cho biết anh di chuyển từ phường Đông Hòa (quận 3 cũ) về nhà khoảng cách 16 km nhưng mất gần 1 giờ rưỡi bởi kẹt xe trên các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Nguyên Giáp.

Những ngày qua, tại TP HCM liên tục có mưa trên diện rộng nhưng trận mưa kéo dài từ chiều và tối nay khiến người dân "vất vả" hơn cả do nước ngập, kẹt xe.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe máy chen làn ô tô nhưng tất cả đều bị kẹt lại.

Nhiều ngày nay, TP HCM liên tục có mưa.

Đường Nguyễn Hoàng nước ngập nửa bánh xe.

Chiều tối nay, nhiều người mất rất nhiều thời gian để về được đến nhà.



