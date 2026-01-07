Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, vừa ban hành công văn gửi UBND, Công an xã và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn 7 xã (thuộc huyện Hướng Hóa cũ) về việc tăng cường cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ đơn vị này.

Theo đó, thời gian gần đây, BHXH cơ sở Khe Sanh nhận được nhiều phản ánh từ người dân, người lao động về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ đơn vị này gọi điện, nhắn tin, gửi đường link lạ, mời trực tiếp người dân đến cơ quan BHXH để "cập nhật thông tin cá nhân, in thẻ BHYT giấy"… Trong đó, có đối tượng sử dụng số điện thoại 0936838764, xưng tên Hùng, là cán bộ BHXH huyện Hướng Hóa.

Hình ảnh minh họa - AI

BHXH cơ sở Khe Sanh khẳng định đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin, lừa đảo người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, gây tâm lý hoang mang cho người dân và đơn vị sử dụng lao động.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, phòng ngừa rủi ro cho người lao động, người dân, tránh bị kẻ xấu lợi lừa đảo, BHXH cơ sở Khe Sanh đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, cảnh báo rộng rãi đến người dân về thủ đoạn lừa đảo này.

Đồng thời, khẳng định BHXH tỉnh Quảng Trị và BHXH các cơ sở không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng Zalo và gửi đường link hay mã QR để hỗ trợ; không yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN cung cấp căn cước công dân (CCCD), thông tin cá nhân để thay đổi hệ thống giao dịch điện tử...

Theo BHXH cơ sở Khe Sanh việc thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân (ĐDCN)/CCCD thay thế mã số BHXH theo lộ trình của cơ quan BHXH, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật tự động, người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào khi giao dịch với cơ quan BHXH...

Đối với người dân, cần kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân ...



