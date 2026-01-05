HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hơn 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng

D.Thu

(NLĐO) - Hệ thống BHXH đang chi trả hằng tháng cho hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trong đó phần lớn nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam, đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH toàn quốc ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH bắt buộc chiếm khoảng 38,6%, BHXH tự nguyện đạt 6,5%. Độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 35,07% lực lượng lao động trong độ tuổi, còn BHYT bao phủ 95,16% dân số.

img

Người hưởng hưu tại TPHCM nhận lương hưu tại điểm chi trả của Bưu điện thành phố

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt gần 6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 11,61% so với năm 2024.

Năm 2025, toàn hệ thống giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng cho 186.119 người; hơn 1,04 triệu người hưởng BHXH một lần, giảm 26,15% so với năm trước. Gần 9,1 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và chi trả 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời chi trả cho 14.184 quyết định hỗ trợ học nghề.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ 1-7-2025, BHXH Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các địa phương triển khai giải pháp linh hoạt trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và chi trả 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời chi trả cho 14.184 quyết định hỗ trợ học nghề. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được triển khai đồng bộ trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người lao động mất việc trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hết tháng 11-2025, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 1.063 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 177/2024/NĐ-CP, với tổng số tiền lương hưu chi trả 8,5 tỉ đồng; đồng thời giải quyết 78.511 trường hợp nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, với tổng kinh phí chi trả 576,9 tỉ đồng.

Hiện, hệ thống BHXH đang chi trả hằng tháng cho hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, tăng so với mức hơn 3,4 triệu người theo các thống kê những tháng đầu năm 2025. Trong đó, khoảng 83% người hưởng tại khu vực đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân, tăng 5% so với năm 2024. Việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt giúp người dân nhận tiền nhanh, an toàn, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2025 ghi nhận khối lượng khám chữa bệnh lớn. Ước cả năm, số lượt khám chữa bệnh BHYT đạt khoảng 195,5 triệu, tăng 6,5% so với năm 2024. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thông qua giám định chủ động và tự động, cơ quan BHXH đã từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định với tổng số tiền 1.101 tỉ đồng.

Tin liên quan

TPHCM chốt ngày nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026

TPHCM chốt ngày nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026

(NLĐO)- BHXH TPHCM đề nghị người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện

Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

(NLĐO) - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 sẽ lùi so với thường lệ do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, một số địa phương chi trả gộp 3 tháng.

TP HCM đã giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

(NLĐO) - Trong đó, có 1.057 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể và 5.275 trường hợp thuộc khối chính quyền

trợ cấp thất nghiệp chế độ hưu trí khám chữa bệnh Bảo hiểm thất nghiệp lương hưu BHXH một lần tài khoản cá nhân hưởng lương hưu người lao động Nghị định 178
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo