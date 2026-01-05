Hơn 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam, đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH toàn quốc ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH bắt buộc chiếm khoảng 38,6%, BHXH tự nguyện đạt 6,5%. Độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 35,07% lực lượng lao động trong độ tuổi, còn BHYT bao phủ 95,16% dân số.

Người hưởng hưu tại TPHCM nhận lương hưu tại điểm chi trả của Bưu điện thành phố

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt gần 6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 11,61% so với năm 2024.

Năm 2025, toàn hệ thống giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng cho 186.119 người; hơn 1,04 triệu người hưởng BHXH một lần, giảm 26,15% so với năm trước. Gần 9,1 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ 1-7-2025, BHXH Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các địa phương triển khai giải pháp linh hoạt trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và chi trả 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời chi trả cho 14.184 quyết định hỗ trợ học nghề. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được triển khai đồng bộ trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người lao động mất việc trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hết tháng 11-2025, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 1.063 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 177/2024/NĐ-CP, với tổng số tiền lương hưu chi trả 8,5 tỉ đồng; đồng thời giải quyết 78.511 trường hợp nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, với tổng kinh phí chi trả 576,9 tỉ đồng.

Hiện, hệ thống BHXH đang chi trả hằng tháng cho hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, tăng so với mức hơn 3,4 triệu người theo các thống kê những tháng đầu năm 2025. Trong đó, khoảng 83% người hưởng tại khu vực đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân, tăng 5% so với năm 2024. Việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt giúp người dân nhận tiền nhanh, an toàn, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2025 ghi nhận khối lượng khám chữa bệnh lớn. Ước cả năm, số lượt khám chữa bệnh BHYT đạt khoảng 195,5 triệu, tăng 6,5% so với năm 2024. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thông qua giám định chủ động và tự động, cơ quan BHXH đã từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định với tổng số tiền 1.101 tỉ đồng.