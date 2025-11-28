TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi

Thực hiện Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14-11-2025 của HĐND TPHCM về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có đăng ký thường trú trên địa bàn phường và chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, sáng 28-11, BHXH cơ sở Bến Cát phối hợp với UBND phường Chánh Phú Hòa, TPHCM tổ chức chương trình trao thẻ BHYT cho người dân.

Người cao tuổi phường Chánh Phú Hòa, TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí

Tại buổi trao thẻ, ông Trương Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa, chia sẻ chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, giảm gánh nặng chi phí y tế và đẩy mạnh tiến độ bao phủ BHYT toàn dân. Do đó, ngay khi chính sách được triển khai, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ cùng BHXH cơ sở Bến Cát rà soát, lập danh sách người cao tuổi đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót.

Theo BHXH cơ sở Bến Cát, sau buổi trao thẻ tại phường Chánh Phú Hòa, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các phường Bến Cát, Hòa Lợi, Tây Nam, Long Nguyên và Thới Hòa triển khai chương trình đến hết ngày 31-12-2025. BHXH cơ sở Bến Cát cũng cam kết thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng và đảm bảo người cao tuổi sớm được tiếp cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo chính sách BHYT của Nhà nước.

Người cao tuổi phường Tân Đông Hiệp, TPHCM nhận biểu trưng thẻ BHYT miễn phí

Trước đó, việc trao thẻ BHYT cho người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi cũng đã được BHXH cơ sở Dĩ An phối hợp với UBND phường Tân Đông Hiệp thực hiện nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

Tại UBND phường Cầu Kiệu cũng đã tổ chức chương trình trao thẻ BHYT đợt 1 cho hơn 400 người cao tuổi. Theo UBND phường, công tác rà soát ban đầu ghi nhận có hơn 800 trường hợp thuộc diện thụ hưởng chính sách. Việc trao thẻ sẽ tiếp tục được địa phương trao cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Tại phường Tân Định, UBND phường đã bước đầu thống kê hơn 1.000 người đủ điều kiện cấp thẻ, đồng thời đang đối chiếu dữ liệu CCCD để sớm tổ chức trao thẻ cho người dân...