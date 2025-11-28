TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi

MAI CHI

(NLĐO) - Người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi tại một số phường ở TPHCM đã được cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương trao thẻ BHYT miễn phí

Thực hiện Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14-11-2025 của HĐND TPHCM về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có đăng ký thường trú trên địa bàn phường và chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, sáng 28-11, BHXH cơ sở Bến Cát phối hợp với UBND phường Chánh Phú Hòa, TPHCM tổ chức chương trình trao thẻ BHYT cho người dân.

TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi - Ảnh 1.

Người cao tuổi phường Chánh Phú Hòa, TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí

Tại buổi trao thẻ, ông Trương Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa, chia sẻ chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, giảm gánh nặng chi phí y tế và đẩy mạnh tiến độ bao phủ BHYT toàn dân. Do đó, ngay khi chính sách được triển khai, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ cùng BHXH cơ sở Bến Cát rà soát, lập danh sách người cao tuổi đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót.

Theo BHXH cơ sở Bến Cát, sau buổi trao thẻ tại phường Chánh Phú Hòa, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các phường Bến Cát, Hòa Lợi, Tây Nam, Long Nguyên và Thới Hòa triển khai chương trình đến hết ngày 31-12-2025. BHXH cơ sở Bến Cát cũng cam kết thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng và đảm bảo người cao tuổi sớm được tiếp cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo chính sách BHYT của Nhà nước.

TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi - Ảnh 2.

Người cao tuổi phường Tân Đông Hiệp, TPHCM nhận biểu trưng thẻ BHYT miễn phí

Trước đó, việc trao thẻ BHYT cho người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi cũng đã được BHXH cơ sở Dĩ An phối hợp với UBND phường Tân Đông Hiệp thực hiện nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

Tại UBND phường Cầu Kiệu cũng đã tổ chức chương trình trao thẻ BHYT đợt 1 cho hơn 400 người cao tuổi. Theo UBND phường, công tác rà soát ban đầu ghi nhận có hơn 800 trường hợp thuộc diện thụ hưởng chính sách. Việc trao thẻ sẽ tiếp tục được địa phương trao cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Tại phường Tân Định, UBND phường đã bước đầu thống kê hơn 1.000 người đủ điều kiện cấp thẻ, đồng thời đang đối chiếu dữ liệu CCCD để sớm tổ chức trao thẻ cho người dân...

Trước đó, BHXH TPHCM đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu về việc thực hiện Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, để triển khai kịp thời Nghị quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân trên địa bàn. BHXH TPHCM đề nghị các UBND phường, xã, đặc khu lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn và gửi về BHXH cơ sở trước ngày 25-11-2025.

Tin liên quan

Người trên 65 tuổi ở TPHCM có được hoàn tiền BHYT đã đóng?

Người trên 65 tuổi ở TPHCM có được hoàn tiền BHYT đã đóng?

(NLĐO)- TPHCM có khoảng 676.000 người cao tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi

(NLĐO) - BHXH TPHCM đề nghị các địa phương lập danh sách người thường trú từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi và gửi về BHXH cơ sở trước ngày 25-11-2025

Người trên 65 tuổi tạm trú tại TPHCM có được hỗ trợ mức đóng BHYT 100%?

(NLĐO)- Nhiều người cao tuổi tạm trú tại TPHCM đang băn khoăn về chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế.

người cao tuổi khám chữa bệnh BHYT thẻ BHYT HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo